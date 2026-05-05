هل تؤثر حرب إيران على العلاقات الأميركية الصينية؟ تقرير يجيب

من المرتقب يلتقي الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ منتصف شهر أيار الجاري مثلما هو مخطط، في وقت ترى به بكين أن حرب ، رغم وقف إطلاق النار، قد تعزز الموقفها التفاوضي ولو نسبيا.





وفقا للبيت الأبيض، ستعقد قمة شي وترامب يومي 14 و15أيار الجاري، بعدما تم تأجيلها سابقا بسبب الحرب في إيران.



ورغم تعقيدات المشهد، ترى بكين في هذه القمة عالية المخاطر فرصة فريدة لتأمين علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع أكبر منافس اقتصادي وعسكري لها، بحسب تحليل لشبكة " إن" الإخبارية الأميركية.



وقالت مصادر إن بكين حذرة للغاية، خاصة مع انقسام الآراء داخل الأوساط الحكومية بشأن كيفية التعامل مع التعقيدات التي أفرزتها حرب إيران، وعلى رأسها احتمال بقاء مضيق هرمز، الذي تمر منه ثلث واردات من النفط والغاز، مغلقا عند وصول إلى بكين.



وقال مصدر صيني طلب عدم هويته نظرا لحساسية الموضوع، إن "زيارة ترامب ليست كأي زيارة أخرى لرؤساء الدول. فترة وجوده في الحكم من المرجح أن يكون لها تأثير دائم على النظام العالمي، وقد غيرت بالفعل بشكل جذري طريقة نظر إلى مصالحها".



وأضاف: "سواء كانت زيارته ناجحة أم لا، سيكون لها تأثير طويل الأمد على الترتيبات المستقبلية بين الصين والولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كان الديمقراطيون أو الجمهوريون سيصلون إلى السلطة".



وكان من المفترض أن تركز الزيارة على توقيع صفقات مهمة في مجموعة من القطاعات الرئيسية، لكن الأزمة في إيران "عطلت بشكل خطير تخطيط الصين وتوقعاتها"، بحسب تسوي هونغجيان، وهو دبلوماسي سابق وباحث في الشؤون الدولية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين.

