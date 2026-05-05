نقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

قال مسؤولون أميركيون بارزون، الإثنين، إن الولايات المتحدة
تقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران
، وإن "القرار النهائي يعود إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب
والقيادة الجديدة في طهران
".
جاء هذا التقييم في الوقت الذي تم فيه اختبار وقف إطلاق النار في مضيق هرمز، مع انطلاق عملية أميركية لإعادة حركة الملاحة بالاستعانة بالقوات البحرية.
وقال مسؤولون رفيعو المستوى لشبكة "فوكس نيوز
" الإخبارية الأميركية: "نحن أقرب إلى استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق مما كنا عليه قبل 24 ساعة، بعد أن أطلقت إيران النار على سفن أميركية، واستهدفت الإمارات
بصواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق سريعة".
وأضافوا أن "الأمر متروك لترامب والقيادة الإيرانية
لتحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية ستستأنف أم لا"، مؤكدين أنه "لم تصدر أي أوامر بإنهاء وقف إطلاق النار".
وذكر المسؤولون أن الجيش الأميركي "على أهبة الاستعداد للرد"، وأنه "أُعيد تسليحه وتجهيزه".
ولم تصدر أي أوامر باستئناف حملة القصف التي بدأت في 28 شباط، ثم توقفت بهدنة يوم 8 نيسان.