المخابرات الاميركية: أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن الإطار اللازم لإيران لتطوير سلاح نووي لم يشهد تغييراً يُذكر منذ الصيف الماضي، حين قدّر محللون أن الهجمات الأميركية أخّرت هذا المسار لمدة قد تصل إلى عام.

وبحسب المصادر، لا تزال التقديرات المتعلقة بالبرنامج ثابتة إلى حد كبير، رغم مرور نحو شهرين على اندلاع الحرب التي أطلقها الرئيس الأميركي ، والتي هدفت من بين أمور أخرى إلى منع طهران من امتلاك قنبلة نووية، بحسب "رويترز".



ووفقاً لمصدرين، كانت الاستخبارات الأميركية قد قدّرت قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً في حزيران 2025 أن قد تتمكن من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.



إلا أن الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان أدّت إلى إرجاء هذا الإطار الزمني إلى ما بين تسعة أشهر وسنة تقريباً.

ويرى محللون أن ثبات التقديرات يعكس تركيز الحملة العسكرية الأخيرة على أهداف غير نووية، في وقت لا تزال فيه المواد النووية قائمة، وربما مخزنة في مواقع عميقة تحت الأرض يصعب استهدافها.



ورغم تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بثلاث منشآت رئيسية لتخصيب اليورانيوم، لا تزال الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تحديد موقع نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وتشير التقديرات إلى أن جزءاً من هذه الكمية قد يكون مخزناً في أنفاق تحت الأرض في أصفهان، دون تأكيد رسمي بسبب تعليق عمليات التفتيش.



كما تقدّر الوكالة أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد يكون كافياً لصنع ما يصل إلى 10 قنابل نووية، في حال رفع نسبة التخصيب.