عربي-دولي

اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني

05-05-2026 | 01:52
اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني
ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقاً اندلع في عدة سفن تجارية في رصيف ميناء داير جنوب إيران، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء
الحريق وأن سببه لا يزال مجهولاً.
وقبلها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله، إن 5 مدنيين قُتلوا بنيران القوات الأميركية التي استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع.
وأضاف المصدر أن الزورقين كانا في طريقهما إلى إيران، وأنهما ليسا تابعين للحرس الثوري الإيراني.
وتعليقاً على قواعد الاشتباك الجديدة مع السفن الإيرانية، قال الرئيس الأميركي إن جيشه يفضل تفجير هذه السفن بدلاً من إنقاذها.

وعبر "تروث سوشال"، قال ترامب إنه لم يتبق لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة، وقد تم إغراق سبعة منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. كما أكد أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأميركية في مضيق هرمز، منها سفينة شحن كورية جنوبية، معتبراً أنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز.

أما الجيش الأميركي فأعلن أن مروحيات أباتشي و"سي-هوك" استخدمت في تدمير زوارق إيرانية هددت الملاحة في مضيق هرمز.
وكالة مهر: العمل على إخماد حريق في 4 سفن بميناء داير جنوب إيران دون معرفة سببه
الجيش الأميركي: 6 سفن تجارية امتثلت لتوجيهاتنا بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية
مسؤول روسي: اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق بعد هجوم بطائرة مسيّرة
واشنطن بوست عن مسؤولين عسكريين: سفن حربية أميركية اعترضت 6 سفن تجارية غادرت ميناء إيرانيا وأجبرتها على العودة مع بدء الحصار البحري
