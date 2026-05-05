17
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
عربي-دولي
اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني
Lebanon 24
05-05-2026
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقاً اندلع في عدة سفن تجارية في رصيف ميناء داير جنوب
إيران
، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء
الحريق وأن سببه لا يزال مجهولاً.
وقبلها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله، إن 5 مدنيين قُتلوا بنيران القوات الأميركية التي استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع.
وأضاف المصدر أن الزورقين كانا في طريقهما إلى إيران، وأنهما ليسا تابعين للحرس الثوري
الإيراني
.
وتعليقاً على قواعد الاشتباك الجديدة مع السفن
الإيرانية
، قال الرئيس الأميركي إن جيشه يفضل تفجير هذه السفن بدلاً من إنقاذها.
وعبر "
تروث سوشال
"، قال
ترامب
إنه لم يتبق لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة، وقد تم إغراق سبعة منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. كما أكد أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأميركية في
مضيق هرمز
، منها سفينة شحن كورية جنوبية، معتبراً أنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز.
أما الجيش الأميركي فأعلن أن مروحيات أباتشي و"سي-هوك" استخدمت في تدمير زوارق إيرانية هددت الملاحة في مضيق هرمز.
وكالة مهر: العمل على إخماد حريق في 4 سفن بميناء داير جنوب إيران دون معرفة سببه
وكالة مهر: العمل على إخماد حريق في 4 سفن بميناء داير جنوب إيران دون معرفة سببه
الجيش الأميركي: 6 سفن تجارية امتثلت لتوجيهاتنا بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية
الجيش الأميركي: 6 سفن تجارية امتثلت لتوجيهاتنا بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية
مسؤول روسي: اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق بعد هجوم بطائرة مسيّرة
مسؤول روسي: اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق بعد هجوم بطائرة مسيّرة
واشنطن بوست عن مسؤولين عسكريين: سفن حربية أميركية اعترضت 6 سفن تجارية غادرت ميناء إيرانيا وأجبرتها على العودة مع بدء الحصار البحري
واشنطن بوست عن مسؤولين عسكريين: سفن حربية أميركية اعترضت 6 سفن تجارية غادرت ميناء إيرانيا وأجبرتها على العودة مع بدء الحصار البحري
استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة
استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة
05:09 | 2026-05-05
اضطراب واسع في الملاحة قرب مضيق هرمز
اضطراب واسع في الملاحة قرب مضيق هرمز
04:14 | 2026-05-05
باكستان: من الضروري الالتزام بوقف النار واحترامه
04:08 | 2026-05-05
باكستان: من الضروري الالتزام بوقف النار واحترامه
04:08 | 2026-05-05
بعد الهجوم على مطار الخرطوم.. واشنطن تدعو مواطنيها لإيجاد مكان آمن
04:03 | 2026-05-05
بعد الهجوم على مطار الخرطوم.. واشنطن تدعو مواطنيها لإيجاد مكان آمن
04:03 | 2026-05-05
مضيق هرمز بين الاختبار والتصعيد… ماذا يريد ترامب من "مشروع الحرية"؟
04:00 | 2026-05-05
مضيق هرمز بين الاختبار والتصعيد… ماذا يريد ترامب من "مشروع الحرية"؟
04:00 | 2026-05-05
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
16:00 | 2026-05-04
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
16:00 | 2026-05-04
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
16:16 | 2026-05-04
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
16:16 | 2026-05-04
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
