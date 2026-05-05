اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني

ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقاً اندلع في عدة سفن تجارية في رصيف ميناء داير جنوب ، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء

الحريق وأن سببه لا يزال مجهولاً.

وقبلها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله، إن 5 مدنيين قُتلوا بنيران القوات الأميركية التي استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع.

وأضاف المصدر أن الزورقين كانا في طريقهما إلى إيران، وأنهما ليسا تابعين للحرس الثوري .

وتعليقاً على قواعد الاشتباك الجديدة مع السفن ، قال الرئيس الأميركي إن جيشه يفضل تفجير هذه السفن بدلاً من إنقاذها.



وعبر " "، قال إنه لم يتبق لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة، وقد تم إغراق سبعة منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. كما أكد أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأميركية في ، منها سفينة شحن كورية جنوبية، معتبراً أنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز.



أما الجيش الأميركي فأعلن أن مروحيات أباتشي و"سي-هوك" استخدمت في تدمير زوارق إيرانية هددت الملاحة في مضيق هرمز.