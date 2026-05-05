روسيا تُسقط 796 مسيّرة أوكرانية خلال 48 ساعة

تمكنت من إسقاط وتدمير قرابة 800 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة.



وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 289 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.



وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء يوم 4 أيار من هذا العام وحتى الساعة 7:00 صباحا يوم 5 أيار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 289 طائرة مسيرة أوكرانية".



وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وفورونيج، وكورسك، وكالوغا، وسمولينسك، وأوريول، وتفير، وتولا، وريازان، وبسكوف، ونوفغورود، ولينينغراد، وروستوف، وفولغوغراد، ومنطقة ، وجمهوريتي وتتارستان، وإقليم كراسنودار.



وفي وقت سابق من ، أفاد حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو بإسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في خلال الليل، مضيفا أن حريقا اندلع في منطقة صناعية بمدينة كيريشي.



وأوضح أيضًا أنه تم رصد حريق في منطقة صناعية بمدينة كيريشي، وأن خبراء من وزارة الطوارئ وجهاز الإطفاء والإنقاذ الإقليمي في لينينغراد قد بدأوا بإخماده.







Advertisement