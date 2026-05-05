قاليباف يُعلن: معادلة جديدة تتشكل في هرمز واستمرار الوضع الراهن "غير مستدام" لأميركا

رأى ، في منشور على "إكس"، ان أميركا وحلفاءها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار، مشيراً إلى أن "معادلة جديدة تتشكل في ".



وأضاف اليوم الثلاثاء أن استمرار الوضع الراهن "غير مستدام" بالنسبة لأميركا، مؤكداً أن الملاحة الآمنة في مضيق هرمز مهددة بسبب الانتهاكات الأميركية للهدنة وفرض الحصار.



وكتب قاليباف عبر منصة "إكس": "يجري تدريجياً إرساء توازن جديد للقوى في مضيق هرمز. ويتعرض أمن الملاحة البحرية وعبور موارد الطاقة للتهديد من جانب وحلفائها بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار وفرض الحصار".



وأضاف قائلاً: "نحن نعلم جيداً أن استمرار الوضع الراهن أمر لا يطاق بالنسبة لأميركا، بينما لم نبدأ حتى الآن باتخاذ أي إجراء".



