تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قاليباف يُعلن: معادلة جديدة تتشكل في هرمز واستمرار الوضع الراهن "غير مستدام" لأميركا
Lebanon 24
05-05-2026
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى
رئيس البرلمان
الإيراني
محمد باقر قاليباف
، في منشور على "إكس"، ان أميركا وحلفاءها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار، مشيراً إلى أن "معادلة جديدة تتشكل في
مضيق هرمز
".
وأضاف
قاليباف
اليوم الثلاثاء أن استمرار الوضع الراهن "غير مستدام" بالنسبة لأميركا، مؤكداً أن الملاحة الآمنة في مضيق هرمز مهددة بسبب الانتهاكات الأميركية للهدنة وفرض الحصار.
وكتب قاليباف عبر منصة "إكس": "يجري تدريجياً إرساء توازن جديد للقوى في مضيق هرمز. ويتعرض أمن الملاحة البحرية وعبور موارد الطاقة للتهديد من جانب
الولايات المتحدة
وحلفائها بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار وفرض الحصار".
وأضاف قائلاً: "نحن نعلم جيداً أن استمرار الوضع الراهن أمر لا يطاق بالنسبة لأميركا، بينما لم نبدأ حتى الآن باتخاذ أي إجراء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاليباف: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز
Lebanon 24
قاليباف: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز
05/05/2026 12:24:35
05/05/2026 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب باكستان في مجلس الأمن: استمرار الوضع الراهن في الممرات البحرية يقوض القانون الدولي
Lebanon 24
مندوب باكستان في مجلس الأمن: استمرار الوضع الراهن في الممرات البحرية يقوض القانون الدولي
05/05/2026 12:24:35
05/05/2026 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأميركي على إيران
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأميركي على إيران
05/05/2026 12:24:35
05/05/2026 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي اتصل بوزير الخارجية السعودي لبحث الوضع الراهن
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي اتصل بوزير الخارجية السعودي لبحث الوضع الراهن
05/05/2026 12:24:35
05/05/2026 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد باقر قاليباف
الولايات المتحدة
رئيس البرلمان
الإيراني محمد
محمد باقر
مضيق هرمز
البرلمان
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة
Lebanon 24
استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة
05:09 | 2026-05-05
05/05/2026 05:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطراب واسع في الملاحة قرب مضيق هرمز
Lebanon 24
اضطراب واسع في الملاحة قرب مضيق هرمز
04:14 | 2026-05-05
05/05/2026 04:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان: من الضروري الالتزام بوقف النار واحترامه
Lebanon 24
باكستان: من الضروري الالتزام بوقف النار واحترامه
04:08 | 2026-05-05
05/05/2026 04:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم على مطار الخرطوم.. واشنطن تدعو مواطنيها لإيجاد مكان آمن
Lebanon 24
بعد الهجوم على مطار الخرطوم.. واشنطن تدعو مواطنيها لإيجاد مكان آمن
04:03 | 2026-05-05
05/05/2026 04:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مضيق هرمز بين الاختبار والتصعيد… ماذا يريد ترامب من "مشروع الحرية"؟
Lebanon 24
مضيق هرمز بين الاختبار والتصعيد… ماذا يريد ترامب من "مشروع الحرية"؟
04:00 | 2026-05-05
05/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
16:00 | 2026-05-04
04/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
16:16 | 2026-05-04
04/05/2026 04:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
04/05/2026 08:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
04/05/2026 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:09 | 2026-05-05
استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة
04:14 | 2026-05-05
اضطراب واسع في الملاحة قرب مضيق هرمز
04:08 | 2026-05-05
باكستان: من الضروري الالتزام بوقف النار واحترامه
04:03 | 2026-05-05
بعد الهجوم على مطار الخرطوم.. واشنطن تدعو مواطنيها لإيجاد مكان آمن
04:00 | 2026-05-05
مضيق هرمز بين الاختبار والتصعيد… ماذا يريد ترامب من "مشروع الحرية"؟
03:42 | 2026-05-05
تقلبات حادة تضرب مصر.. اضطراب ملاحي وأمطار غير متوقعة
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
05/05/2026 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
05/05/2026 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
05/05/2026 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24