تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

على الساحل الغربي للولايات المتحدة.. تهديد زلزالي مزدوج

Lebanon 24
05-05-2026 | 03:40
A-
A+
على الساحل الغربي للولايات المتحدة.. تهديد زلزالي مزدوج
على الساحل الغربي للولايات المتحدة.. تهديد زلزالي مزدوج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يمكن أن يكون اثنان من أخطر أنظمة الصدوع على الساحل الغربي للولايات المتحدة أكثر ترابطاً مما كان يعتقد العلماء سابقاً، حيث تشير دراسة جديدة إلى أن منطقة اندساس كاسكاديا وصدع سان أندرياس ربما يتزامنان، مما يؤدي إلى حدوث زلازل في غضون دقائق أو ساعات من بعضها بعضا.

ويمكن أن يزيد التزامن النادر بشكل كبير من حجم كارثة كبرى على الساحل الغربي، فبدلاً من زلزال واحد هائل، قد تتعرض مناطق متعددة للضرب في نفس الوقت تقريباً، بحسب ما نشره موقع Science Daily.

ويقول كريس غولدفينغر، عالم الجيولوجيا البحرية في جامعة أوريغون ستيت والباحث الرئيسي في الدراسة: "لقد اعتدنا على سماع مصطلح "الزلزال المدمر" - كاسكاديا - باعتباره كارثة هائلة، لكن اتضح أنه ليس أسوأ سيناريو ممكن".

أدلة من أعماق البحار
للتحقق من هذا الاحتمال، فحص غولدفينغر وزملاؤه عينات من الرواسب المأخوذة من قاع المحيط، تحفظ هذه العينات حوالي 3100 عام من التاريخ الجيولوجي، وركز فريق الباحثين على الرواسب العكرية، وهي طبقات من الرواسب التي خلفتها الانهيارات الأرضية تحت الماء والتي غالباً ما تحدث بسبب الزلازل.

بمقارنة طبقات الرواسب العكرية من المناطق المتأثرة بنظامي الصدع، حدد الباحثون أوجه تشابه في بنيتها وتوقيتها، والتي تشير إلى تزامن محتمل بين صدع كاسكاديا وصدع سان أندرياس الشمالي.

يعد تحديد التوقيت الدقيق بين الزلازل على الصدعين أمراً صعباً. ولكن لاحظ غولدفينغر ثلاث حالات خلال ال 1500 عام الماضية، بما يشمل أحدث حدث في عام 1700، حيث تشير البيانات إلى أن الزلازل وقعت في غضون دقائق إلى ساعات من بعضها البعض.
سيناريو كارثة أوسع
يهدد هذا الارتباط المحتمل بآثار كبيرة على الاستعداد للزلازل، حيث اوضح غولدفينغر: "يمكن توقع أن زلزالاً واحداً على أحد الصدوع وحده سيستنزف موارد الدولة بأكملها للاستجابة له. وإذا وقع الزلزالان معاً، [فمن المحتمل أن] تصبح سان فرانسيسكو وبورتلاند وسياتل وفانكوفر جميعها في حالة طوارئ خلال فترة زمنية قصيرة جداً."

لطالما فكر العلماء في فكرة تفاعل الصدوع بهذه الطريقة، لكن الأدلة الواقعية كانت شحيحة. إن المثال الموثق الوحيد حدث في سومطرة، حيث ضرب زلزالان كبيران بفارق ثلاثة أشهر في عامي 2004 و2005.

اكتشاف عابر يقود إلى إنجاز علمي
يعود اهتمام غولدفينغر بهذا السؤال إلى عقود مضت، بما يشمل لحظةٌ حاسمةٌ خلال رحلة بحثية عام 1999. أثناء جمع عينات من الرواسب من منطقة اندساس كاسكاديا قبالة سواحل أوريغون وشمال كاليفورنيا، انحرف فريق الباحثين عن مساره عن طريق الخطأ. وانتهى بهم المطاف على بعد حوالي 55 ميلاً جنوب كيب ميندوسينو في كاليفورنيا، داخل منطقة صدع سان أندرياس.

فبدلاً من التخلي عن الموقع، قرر الباحثون جمع عينة لبية منه أيضاً. وكانت النتائج التي توصلوا إليها غير مألوفة على الإطلاق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: نقوم بتفكيك قدرة النظام الإيراني على تهديد الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 12:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نظام إيران يتعرّض للشلل وتتضاءل قدرته على تهديد الولايات المتحدة وحلفائنا
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 12:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة هي من تهدّد أمن الملاحة البحرية وليست إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 12:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الايرانية: على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة بسبب تهديدها لأمن الملاحة البحرية
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 12:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24

كاليفورنيا

قصيرة جدا

فرانسيسكو

الرئيسي

الشمالي

التزام

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-05-05
Lebanon24
04:14 | 2026-05-05
Lebanon24
04:08 | 2026-05-05
Lebanon24
04:03 | 2026-05-05
Lebanon24
04:00 | 2026-05-05
Lebanon24
03:42 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24