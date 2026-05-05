عربي-دولي

تقلبات حادة تضرب مصر.. اضطراب ملاحي وأمطار غير متوقعة

05-05-2026 | 03:42
تقلبات حادة تضرب مصر.. اضطراب ملاحي وأمطار غير متوقعة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات مناخية لليومين القادمين، عقب موجة عواصف ترابية ضربت محافظات مصرية.

وأكدت الهيئة استمرار التقلبات الجوية، بما في ذلك نشاط رياح قوي وأمطار غير متوقعة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، اليوم الثلاثاء، أن البلاد شهدت تحسناً تدريجياً، أمس الاثنين، مع انحسار العواصف الترابية.

منخفض جوي متعمق
وأضافت غانم أن تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مدعوماً بكتل هوائية من جنوب أوروبا، سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات مئوية.
وذكرت غانم أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستسجل 24 درجة مئوية، مع طقس ربيعي معتدل نهاراً.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح الذي يعزز الشعور بالبرودة، وقد يثير الرمال والأتربة في محافظات الصعيد ومنطقة البحر الأحمر، كما نوهت باستمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وعن أسباب العواصف الأخيرة، عزت غانم ذلك إلى "الجبهة الباردة" الناجمة عن تصادم الكتل الشمالية الباردة مع كتل هوائية ساخنة، مما أدى لاندفاع الرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية ذات الرياح عالية السرعة.

الشبورة المائية الكثيفة
من جهته، حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، من ظاهرة "الشبورة المائية الكثيفة" التي تتشكل في الساعات الأولى من الصباح، من الساعة 4 إلى 8 صباحاً، على الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأوضح القياتي أن ذلك قد يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية بشكل حاد، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.
وقدم القياتي نصائح مشددة لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر، وتخفيف السرعات، واستخدام أنوار الانتظار تماشياً مع تعليمات المرور.

كما أطلق تحذيراً للعاملين بقطاع الصيد والملاحة البحرية نتيجة الاضطراب المتوقع في حركة الأمواج بالبحر المتوسط.

واختتم القياتي توقعاته باستمرار الطقس المائل للبرودة في الصباح الباكر والمساء، بينما يظل حاراً في جنوب الصعيد.

وأكد أن حالة الاستقرار الجوي الكلي ستبدأ في العودة اعتباراً من السبت المقبل.
