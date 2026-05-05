اضطراب واسع في الملاحة قرب مضيق هرمز

أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية بأن أحداث هذا الأسبوع المرتبطة بـ أدت إلى حالة من الحذر الشديد في قطاع الشحن، مع تراجع ملحوظ في حركة الملاحة في المنطقة خلال ساعات الصباح الأولى.

وذكرت الوكالة أن الهجمات على ميناء الفجيرة في ساهمت في تعزيز المخاوف من توسع نطاق التوتر، مشيرة إلى تقارير تفيد بتزايد التحذيرات الموجهة لأطقم السفن بشأن “حدود جديدة” يقال إن يفرضها في المنطقة.

وأضافت أن مئات السفن شوهدت تتجمع قرب مياه دبي، بالتزامن مع ابتعاد العديد من السفن عن مضيق هرمز، في ظل ما وصفته بمحاولات لتجنب المخاطر المرتبطة بتصاعد التوتر.

وحسب الوكالة، فإن هذه التطورات تعكس حالة من إعادة تموضع لخطوط الملاحة التجارية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوتر في الممر البحري الحيوي.