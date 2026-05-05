تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
14
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة
Lebanon 24
05-05-2026
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة.
ونقل
المركز الفلسطيني
للإعلام عن مصدر محلي قوله إن "طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين قبل الإعلان عن استشهاد أحدهما".
ووفق المركز "قصفت مدفعية
الاحتلال
أماكن
النازحين
في جنوبي القطاع".
ويشهد
قطاع غزة
توتراً مستمراً رغم سريان اتفاق التهدئة، في ظل تحذيرات من احتمال عودة العمليات العسكرية في أي وقت.
ووفق
وزارة الصحة في غزة
، استقبلت المستشفيات خلال الساعات جثماني شهيدين و9 مصابين، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 833 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,354، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة فجر اليوم
Lebanon 24
استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة فجر اليوم
05/05/2026 17:10:37
05/05/2026 17:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد 4 أشخاص في قصف إسرائيلي على خان يونس وإطلاق للنار شمالي غزة
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد 4 أشخاص في قصف إسرائيلي على خان يونس وإطلاق للنار شمالي غزة
05/05/2026 17:10:37
05/05/2026 17:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد 8 عناصر من الشرطة الفلسطينية في غارة إسرائيلية في غزة
Lebanon 24
إستشهاد 8 عناصر من الشرطة الفلسطينية في غارة إسرائيلية في غزة
05/05/2026 17:10:37
05/05/2026 17:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
05/05/2026 17:10:37
05/05/2026 17:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة
المركز الفلسطيني
وزارة الصحة
النازحين
قطاع غزة
الاحتلال
إسرائيل
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيسي لمحمد بن زايد: نُدين الاعتداءات الإيرانية ونقف مع الإمارات قلباً وقالباً
Lebanon 24
السيسي لمحمد بن زايد: نُدين الاعتداءات الإيرانية ونقف مع الإمارات قلباً وقالباً
10:07 | 2026-05-05
05/05/2026 10:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستئناف القتال ضدّ "حزب الله"... ماذا طلب الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
لاستئناف القتال ضدّ "حزب الله"... ماذا طلب الجيش الإسرائيليّ؟
09:47 | 2026-05-05
05/05/2026 09:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لم ينته بعد
Lebanon 24
هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لم ينته بعد
09:25 | 2026-05-05
05/05/2026 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جزيرة سياحيّة أصبحت "معقلاً" له... هذا ما قاله تقرير عن إنتشار "حزب الله" في أميركا الجنوبيّة
Lebanon 24
جزيرة سياحيّة أصبحت "معقلاً" له... هذا ما قاله تقرير عن إنتشار "حزب الله" في أميركا الجنوبيّة
09:11 | 2026-05-05
05/05/2026 09:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تدعو مواطنيها في العراق إلى المُغادرة فوراً
Lebanon 24
أميركا تدعو مواطنيها في العراق إلى المُغادرة فوراً
08:59 | 2026-05-05
05/05/2026 08:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
16:00 | 2026-05-04
04/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
16:16 | 2026-05-04
04/05/2026 04:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
03:00 | 2026-05-05
05/05/2026 03:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
04/05/2026 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:07 | 2026-05-05
السيسي لمحمد بن زايد: نُدين الاعتداءات الإيرانية ونقف مع الإمارات قلباً وقالباً
09:47 | 2026-05-05
لاستئناف القتال ضدّ "حزب الله"... ماذا طلب الجيش الإسرائيليّ؟
09:25 | 2026-05-05
هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لم ينته بعد
09:11 | 2026-05-05
جزيرة سياحيّة أصبحت "معقلاً" له... هذا ما قاله تقرير عن إنتشار "حزب الله" في أميركا الجنوبيّة
08:59 | 2026-05-05
أميركا تدعو مواطنيها في العراق إلى المُغادرة فوراً
08:55 | 2026-05-05
في سوريا... مباراة كرة قدم تتحوّل إلى إشتباكات وإطلاق نار! (فيديو)
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
05/05/2026 17:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
05/05/2026 17:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
05/05/2026 17:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24