استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة.



ونقل للإعلام عن مصدر محلي قوله إن "طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين قبل الإعلان عن استشهاد أحدهما".



ووفق المركز "قصفت مدفعية أماكن في جنوبي القطاع".



ويشهد توتراً مستمراً رغم سريان اتفاق التهدئة، في ظل تحذيرات من احتمال عودة العمليات العسكرية في أي وقت.



ووفق ، استقبلت المستشفيات خلال الساعات جثماني شهيدين و9 مصابين، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 833 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,354، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.





Advertisement