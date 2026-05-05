انحنى وقبّل يدها.. تصرّف وزير سوري مع سيدة مسنة يُلاقي إشادة واسعة (فيديو)

انتشر فيديو لاقى تفاعلا واسعا عبر يظهر فيه وزير الطوارئ وإدارة السوري رائد الصالح خلال لقائه سيدة مسنة، حيث إلى تحيتها قبل أن يقبّل يدها.



وكان الوزير السوري يقوم بجولة في مخيمات ريف إدلب، حيث التقى السيدة التي طلبت مصافحته، فبادلها التحية بإيماءة تقدير قبل أن ينحني ويقبّل يدها.

خلال جولة ميدانية لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، برفقة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في داخل أحد مخيمات إدلب، تقدّمت امرأة للسلام عليه، ففاجأها بتقبيل يدها في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً. pic.twitter.com/tMJrUV8fNB — جود الطنايا 🇸🇾🇸🇦 (@ltny246) May 3, 2026

وبحث الصالح مع محافظ إدلب ، والمنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا، ناتالي فوستيه، أوضاع المخيمات في إدلب واحتياجات ، مؤكدين أهمية استمرار خطة الاستجابة الإنسانية.





