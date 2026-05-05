حركة غير معتادة في مطار إسرائيليّ... هل تستعدّ أميركا لاستئناف الحرب على إيران؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ تقارير إسرائيليّة كشفت عن تحوّل مطار بن غوريون إلى ثكنة عسكرية أميركية، بعد إستقباله جسرا جويا
غير مسبوق من طائرات الإمداد بالوقود، فضلًا عن استقبال القاعدة
الجوية التابعة للمطار، طائرة نقل إستراتيجي من طراز "سي-17 غلوب ماستر 3"، والتي أفادت التقارير بأنها تحمل معدات عسكرية وذخائر وأنظمة دفاع جوي هائلة".
وقالت التقارير التي تستند إلى بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن قاعدة بن غوريون الجوية شهدت نشاطًا جويًّا مكثفًا وغير معتاد من قبل القوات الجوية
الأميركية.
وعزَت المصادر النشاط غير المسبوق إلى "تكثيف الاستعدادات الأميركية لمواجهة إيران
في ظل تصاعد التوترات الأمنية، وفشل الاتصالات الدبلوماسية".
وإسهامًا في رجاحة التقديرات، أفاد موقع "نتسيف" بأنه تزامنًا مع عمليات الهبوط في مطار بن غوريون، هبطت مقاتلات أميركية إضافية من طراز "F-22 رابتور" في قواعد جوية جنوب إسرائيل
، خاصة في قاعدتي عوفدا ونيفاتيم.
وأشار الموقع الإسرائيليّ إلى أن طائرات الإمداد بالوقود الأميركية شكَّلت محور النشاط الملحوظ، وجاء في طليعتها طائرات من طراز "KC-46A بيغاسوس"، وهى وفق تصنيف مصادر عسكرية في تل أبيب
، أحدث طائرات الإمداد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأميركي.
وأفادت التقارير عن وجود عشرات الطائرات من هذا الطراز تشغل مساحات واسعة من مواقف المطار
؛ ما تسبب في ازدحام شديد واضطرار شركات الطيران الإسرائيلية
إلى إيقاف طائراتها خارج المطار.
وإلى جانب طائرات الإمداد بالوقود، هبطت في إسرائيل
مجموعة من طائرات الشحن الأميركية الثقيلة، التي تحمل آلاف الأطنان من المعدات، بما في ذلك قنابل ثقيلة، وصواريخ اعتراضية لبطاريات منظومة "ثاد"، ومعدات لوجستية للقوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.
وأفادت التقارير أيضًا عن وجود حوالي 100 طائرة أميركية للتزود بالوقود والنقل في مطار بن غوريون، أو مرورها به مؤخرًا. (ارم نيوز)