عربي-دولي

مسؤول إسرائيليّ بارز: هذا الأمر لن يُنقذنا من صواريخ "حزب الله"

Lebanon 24
05-05-2026 | 06:06
مسؤول إسرائيليّ بارز: هذا الأمر لن يُنقذنا من صواريخ حزب الله
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة أمنية في المناطق الجنوبية من لبنان.
 
وقال أولمرت، الذي ترأس حكومة إسرائيل بين عامي 2006 و2009، في مقابلة مع موقع "Al-Monitor" الأميركي: "التهديد الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل ليس القصف المدفعي، بل الصواريخ التي يتجاوز مداها 50 كيلومترا. ومن هذا المنطلق، فإن المنطقة العازلة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي على طول الحدود عديمة المعنى وغير فعالة".

وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة العازلة تسبب في أضرار كبيرة للقرى اللبنانية، مؤكدا أن "منع القصف الصاروخي ونزع سلاح حزب الله لا يمكن ضمانهما إلا من خلال التعاون مع الحكومة اللبنانية ودعم القوى الدولية".

واعتبر أولمرت أن السلطات اللبنانية لم تتمكن من تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في تشرين الثاني 2024 بشكل مناسب، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. وعزا ذلك إلى ضعف السلطة المركزية في لبنان.

ومع ذلك، دعا أولمرت إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، إلى السعي في المرحلة الحالية لتعزيز السلطات الرسمية اللبنانية وبناء علاقات أمنية متينة معها، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وتأتي تصريحات أولمرت في وقت تتصاعد فيه التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني بحجة منع تجدد التهديدات الأمنية.
