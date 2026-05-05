بلغت ذروتها ليل أمس... عواصف مغناطيسية تضرب الأرض

أعلن الشمسية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الأرض بدأت تتأثر بموجة من العواصف المغناطيسية الناجمة عن التوهجات الشمسية.

وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد: "ليلة 4-5 أيار بدأت الأرض تتأثر بموجة من العواصف المغناطيسية التي سببتها التوهجات الشمسية، بعض هذه العواصف بلغت ذروتها منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، ووصلت إلى المستوى G2.



وأشار التقرير إلى أن العواصف ناجمة على الأغلب عن انبعاثات البلازما التي سببتها التوهجات الشمسية القوية التي رصدت في 30 نيسان.



وكان المعهد قد أعلن يوم الاثنين 4 أيار الجاري أيضا عن رصد توهج حصل على الشمس، هو الأقوى منذ بداية شهر أيار الجاري، وتوقع الخبراء في المعهد أن تصل انبعاثات البلازما الناتجة عن هذا التوهج إلى الأرض خلال الأسبوع الجاري، مسببة عواصف مغناطيسية قوية. (روسيا اليوم)