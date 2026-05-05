تعرّضت لسوء معاملة داخل السجن.. تدهور حالة الإيرانية نرجس محمدي الحاصلة على نوبل للسلام

أعلن ، ، عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لنرجس محمدي، الناشطة الحاصلة على للسلام.وطالب السلطات الإيرانية بالتأكد من حصول محمدي على الرعاية الطبية اللازمة.وفازت نرجس بجائزة نوبل للسلام في 2023 أثناء وجودها في السجن، بسبب حملتها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في .، كتب ممثل لدى على منصة "إكس" أن التقارير تشير إلى أن نرجس محمدي تعرضت في إيران لـ"عنف شديد وسوء معاملة" و"ضرب داخل السجن".وأضاف مايك والتز: "نحن نشعر بقلق عميق إزاء هذه التقارير، ونؤكد مجددا أن احتجازها غير عادل وتعسفي". كما دعا السلطات في إيران إلى "احترام حقوق الإنسان ووضع حد فوري لهذه الممارسات".وأفادت "مؤسسة نرجس محمدي" يوم الجمعة 2 أيار 2026 بأن الناشطة الحقوقية والحائزة جائزة نوبل للسلام نُقلت بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات مدينة زنجان شمالي إيران، بسبب تدهور شديد في حالتها الصحية.وبحسب بيان المؤسسة، فقد تعرضت لحالتين من فقدان الوعي الكامل وأزمة قلبية حادة، ووصفت حالتها بأنها "حرجة للغاية". وبعد نقلها من سجن زنجان إلى مستشفى في المدينة نفسها، أكدت المؤسسة أن وضعها الصحي لا يزال "غير مستقر".ويُعتقد أن محمدي تعرضت لنوبة قلبية في أواخر شهر آذار الماضي، وفقاً لمحاميها الذين زاروها بعد أيام من الحادثة.وكانت عائلة محمدي قد ناشدت لأسابيع من أجل نقلها إلى مرافق طبية مناسبة.