تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تعرّضت لسوء معاملة داخل السجن.. تدهور حالة الإيرانية نرجس محمدي الحاصلة على نوبل للسلام

Lebanon 24
05-05-2026 | 06:44
A-
A+
تعرّضت لسوء معاملة داخل السجن.. تدهور حالة الإيرانية نرجس محمدي الحاصلة على نوبل للسلام
تعرّضت لسوء معاملة داخل السجن.. تدهور حالة الإيرانية نرجس محمدي الحاصلة على نوبل للسلام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لنرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وطالب غوتيريش السلطات الإيرانية بالتأكد من حصول محمدي على الرعاية الطبية اللازمة.

وفازت نرجس بجائزة نوبل للسلام في 2023 أثناء وجودها في السجن، بسبب حملتها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

من جهته، كتب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على منصة "إكس" أن التقارير تشير إلى أن نرجس محمدي تعرضت في إيران لـ"عنف شديد وسوء معاملة" و"ضرب داخل السجن".

وأضاف مايك والتز: "نحن نشعر بقلق عميق إزاء هذه التقارير، ونؤكد مجددا أن احتجازها غير عادل وتعسفي". كما دعا السلطات في إيران إلى "احترام حقوق الإنسان ووضع حد فوري لهذه الممارسات".

وأفادت "مؤسسة نرجس محمدي" يوم الجمعة 2 أيار 2026 بأن الناشطة الحقوقية والحائزة جائزة نوبل للسلام نُقلت بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات مدينة زنجان شمالي إيران، بسبب تدهور شديد في حالتها الصحية.

وبحسب بيان المؤسسة، فقد تعرضت لحالتين من فقدان الوعي الكامل وأزمة قلبية حادة، ووصفت حالتها بأنها "حرجة للغاية". وبعد نقلها من سجن زنجان إلى مستشفى في المدينة نفسها، أكدت المؤسسة أن وضعها الصحي لا يزال "غير مستقر".

ويُعتقد أن محمدي تعرضت لنوبة قلبية في أواخر شهر آذار الماضي، وفقاً لمحاميها الذين زاروها بعد أيام من الحادثة.

وكانت عائلة محمدي قد ناشدت لأسابيع من أجل نقلها إلى مرافق طبية مناسبة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة جائزة نوبل للسلام: نحث السلطات الإيرانية على الإفراج فورا عن الفائزة بالجائزة نرجس محمدي كي تتلقى العلاج
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أخبار عن تدهور حالة الفنان هاني شاكر... هذه حقيقتها
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فقد وعيه بشكل شبه كامل.. تدهور حالة هاني شاكر الصحية
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف... هكذا يعيش مادورو وزوجته داخل السجن
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

الولايات المتحدة

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

الأمين العام

جائزة نوبل

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-05-05
Lebanon24
09:47 | 2026-05-05
Lebanon24
09:25 | 2026-05-05
Lebanon24
09:11 | 2026-05-05
Lebanon24
08:59 | 2026-05-05
Lebanon24
08:55 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24