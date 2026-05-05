قبيل زيارة ترامب بكين.. عراقجي يتوجه إلى الصين

أكدت عبر حسابها على تليغرام أن عباس عراقجي سيتوجه إلى بكين، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.وتأتي هذه الزيارة قبل أيام فقط من زيارة الرئيس الأميركي إلى والمقررة في 14 و15 أيار الجاري، وفقاً للبيت الأبيض، حيث سيعقد لقاء نادراً وجهاً لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وحث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الصين، أمس الاثنين، على تكثيف جهودها الدبلوماسية لإقناع بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مضيفاً أن هذا الموضوع سيناقش خلال لقاء بنظيره الصيني شي جين بينغ، الأسبوع المقبل.وقال بيسنت خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" جرى بثها على الهواء: "دعونا نر الصين تكثف جهودها الدبلوماسية بعض الشيء وتقنع الإيرانيين بفتح المضيق".