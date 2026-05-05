كانا يُشاركان في مناورات عسكرية.. تفاصيل جديدة عن اختفاء جنديين أميركيين في المغرب

05-05-2026 | 07:17
روى مسؤولون في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) تفاصيل جديدة حول اختفاء جنديين في المغرب بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في البلاد.

وقالت مصادر لشبكة "سي بي إس" نيوز إن أحد الجنديين الأميركيين المفقودين قبالة سواحل المغرب، فقد أثره بعدما قفز في الماء في محاولة لإنقاذ زميله الذي سقط أولا.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء نزهة لمجموعة من الجنود لمشاهدة الغروب بالقرب من منحدرات صخرية في منطقة "رأس درعة" التدريبية، وليس أثناء مهام تدريبية مباشرة.

وتابعت أن أحد الجنود حاول في البداية تشكيل "سلسلة بشرية" باستخدام أحزمتهم لسحب الجندي الأول الذي سقط في الماء ولا يجيد السباحة.

وقالت إنه وعندما واجه الجنديان صعوبة في العودة إلى الشاطئ، قفز جندي ثالث خلفهما. وقال المسؤولون إن الجندي الثالث لم يتمكن من إنقاذ الاثنين الآخرين، لكنه استطاع العودة بأمان بمفرده.

وتواصل قوات الإنقاذ عمليات بحث مكثفة منذ عطلة نهاية الأسبوع، بمشاركة طائرات ومسيرات وغواصين، لتحديد موقع الجنديين التابعين للجيش الأميركي في مياه المحيط الأطلسي.


05/05/2026 17:11:56
