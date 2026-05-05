توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"

قدم العرَّاف كريغ هاميلتون – باركر، المعروف عالميًا بـ"نوستراداموس الجديد" تنبؤات مثيرة منها احتمالية تعرض لهجوم نووي، تقف وراءه كوريا الشمالية.



كما تنبأ بفوز الرئيس الأميركي بولاية رئاسية ثالثة، إضافة إلى تعرضه لمحاولات اغتيال جديدة.



وحذر باركر متابعيه عبر "يوتيوب" قائلًا: "أعتقد أنه سيكون هناك هجوم فعلي على الولايات المتحدة".



ومع ذلك، حاول التهدئة بالقول: "أشعر بأن الاعتداء لن يكون مروعًا مثل قنبلة ذرية تضرب البلاد؛ رغم أنه احتمال وارد بالتأكيد عند الحديث عن دول مثل كوريا الشمالية".



وقال إنّه "على الرغم من أن لم تُظهر بعد عدوانًا عسكريًا مباشرًا على الولايات المتحدة، فإنها تُعزز قدراتها العسكرية بوتيرة متسارعة. ستتعرض الصين قريبًا لضغوط هائلة قد تُفضي إلى سيناريو متطرف، حيث ستكون تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا خاضعا لسيادتها، بمثابة الشرارة التي تُشعل فتيل الصراع".



والجدير بالذكر أنّ العراف البريطاني تصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام، بعد أن صحت توقعاته السابقة حول تفشي جائحة ، ووفاة الملكة إليزابيث، وحتى تاريخ بدء الحرب مع . (ارم نيوز)

