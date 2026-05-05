أميركا تدعو مواطنيها في العراق إلى المُغادرة فوراً

حذّرت السفارة الأميركيّة في ، من استمرار المخاطر الأمنية في ، رغم إعادة فتح المجال الجوي واستئناف عدد محدود من الرحلات التجارية، داعية مواطنيها إلى عدم السفر إلى البلاد ومغادرتها فورًا.

وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن المجال الجوي بات مفتوحًا جزئيًا، إلا أن التهديدات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف الصاروخية لا تزال قائمة، ما يجعل السفر الجوي محفوفًا بالمخاطر.



وأكدت السفارة استمرار العمل بتحذير السفر من المستوى الرابع، وهو أعلى درجات التحذير، مشددة على توصية واضحة للمواطنين بـ"عدم السفر إلى العراق لأي سبب"، و"المغادرة الفورية" لمن هم داخل البلاد.



وأشار البيان إلى أن فصائل مسلحة متحالفة مع تواصل التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مواطنين أميركيين ومصالح مرتبطة بالولايات المتحدة في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك .

كما لفت إلى وجود دعم سياسي ومالي وعملياتي تقدمه بعض الجهات المرتبطة بالحكومة لهذه الفصائل. (العربية)