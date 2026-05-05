هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لم ينته بعد

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ‌يوم ‌الثلاثاء إن وقف ‌إطلاق ‌النار ⁠مع ⁠إيران ‌لم ⁠ينته بعد، لكن على ⁠طهران أن ⁠تكون حذرة في أفعالها.

وأضاف هيغسيث خلال أن العملية الأميركية الرامية لحماية السفن التجارية من في هي عملية مؤقتة، مضيفا أن لا تسعى إلى الدخول ‌في صراع.



وقال إن "مشروع الحرية دفاعي بطبيعته ومحدود ‌النطاق ‌ومؤقت وله مهمة واحدة وهي حماية السفن التجارية البريئة من العدوان . لن تحتاج القوات الأميركية ‌إلى دخول االمياه الإقليمية أو ‌المجال ⁠الجوي الإيراني. هذا ليس ضروريا، نحن لا نسعى إلى القتال".



ودشن الرئيس الأميركي ⁠العملية، ‌التي أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، ⁠الاثنين في لمساعدة السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في مضيق هرمز، وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى. (سكاي نيوز عربية)