السيسي لمحمد بن زايد: نُدين الاعتداءات الإيرانية ونقف مع الإمارات قلباً وقالباً

أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس بن زايد آل ، أدان خلاله بشدة الاعتداءات التي طالت أهدافاً ومنشآت مدنية في ، واصفاً إياها بالانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية، وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي.



وشدد الرئيس السيسي على وقوف مصر الثابت إلى جانب الإمارات، ودعمها المطلق لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال مسار العلاقات الأخوية الوثيقة، وبحثا تداعيات التطورات الراهنة في المنطقة وتأثيراتها على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.