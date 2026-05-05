بـ500 مليون دولار... جيف بيزوس يعرض يخته للبيع

يعرض الملياردير الأميركي ، يخته الفاخر "كورو" للبيع، والذي تُقدَّر قيمته بنحو 500 مليون دولار.



وبحسب موقع "بيج 6"، يُعد "كورو" من أكبر اليخوت الشراعية في العالم بطول يصل إلى 127 مترًا، ما يجعله ثاني أكبر يخت عالميًا بعد "رايزينغ صن" للمصمم .



ويرافق اليخت سفينة "أبيونا" تُقدَّر قيمتها بنحو 75 مليون دولار، فيما تشير التقارير إلى أن تكلفة تشغيل السفينتين معًا تصل إلى نحو 30 مليون دولار سنويًا. (ارم نيوز)



