بقائي: قررنا التركيز في المفاوضات الحالية على إنهاء الحرب

أكد المتحدث باسم الخارجية ، بقائي، أن تحقيق الأمن الحقيقي في لا يكون إلا عبر تعاون إقليمي بين دول المنطقة، معتبرًا أن الوجود العسكري الأميركي لا يجلب سوى انعدام الأمن.

وأشار إلى أن المفاوضات تُجرى في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق تجاه ، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاهل الاعتداءات الأميركية خلال فترات التفاوض، ما يستدعي اليقظة. وأضاف أن بلاده قررت التركيز في المفاوضات الحالية على إنهاء الحرب بدل الانشغال بقضايا معقدة، داعيًا الولايات المتحدة إلى اغتنام الفرصة إذا كانت جادة في المسار الدبلوماسي.