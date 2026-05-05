عربي-دولي

استغاثة فوق الخليج.. هذا ما حصل مع طائرة بوينغ أميركية

Lebanon 24
05-05-2026 | 11:27
استغاثة فوق الخليج.. هذا ما حصل مع طائرة بوينغ أميركية
أطلقت طائرة نقل وقود أميركية إشارة استغاثة فوق مياه الخليج صباح الثلاثاء، وفق مصدر في أوساط مراقبة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، علّق على تقارير إعلامية تحدثت عن الحادث.

وأوضح المصدر أن الطائرة من طراز "بوينغ سي-135 ستراتوتانكر"، وهي في الخدمة منذ آب 1963.

وقال المصدر لوكالة "تاس": "قامت هذه الطائرة بأول رحلة لها في آب 1963، وبالتالي فهي تعمل منذ 63 عاماً".

وبحسب المصدر، أقلعت الطائرة من قاعدة عسكرية في الإمارات، وكانت تحلق فوق مياه الخليج عندما أطلقت إشارة الاستغاثة، قبل أن تبدأ، بناء على تعليمات مراقبي الحركة الجوية، بالهبوط في اتجاه المجال الجوي القطري.

ولم يوضح المصدر مصير الطائرة بعد ذلك.

كما أشار إلى ارتفاع نشاط طائرات النقل الأميركية في منطقة الخليج وسلطنة عمان خلال الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلى رصد 6 طائرات تزويد بالوقود على الأقل في وقت واحد الليلة الماضية، بينها طائرات من طراز "بوينغ سي-135 ستراتوتانكر". (روسيا اليوم)
الشرق الأوسط

قاعدة عسكرية

روسيا اليوم

سلطنة عمان

الإمارات

الخليج

القطري

روسيا

