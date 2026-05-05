|
عربي-دولي
استغاثة فوق الخليج.. هذا ما حصل مع طائرة بوينغ أميركية
05-05-2026
|
11:27
أطلقت طائرة نقل وقود أميركية إشارة استغاثة فوق مياه
الخليج
صباح الثلاثاء، وفق مصدر في أوساط مراقبة الحركة الجوية في
الشرق الأوسط
، علّق على تقارير إعلامية تحدثت عن الحادث.
وأوضح المصدر أن الطائرة من طراز "بوينغ سي-135 ستراتوتانكر"، وهي في الخدمة منذ آب 1963.
وقال المصدر لوكالة "تاس": "قامت هذه الطائرة بأول رحلة لها في آب 1963، وبالتالي فهي تعمل منذ 63 عاماً".
وبحسب المصدر، أقلعت الطائرة من
قاعدة عسكرية
في
الإمارات
، وكانت تحلق فوق مياه الخليج عندما أطلقت إشارة الاستغاثة، قبل أن تبدأ، بناء على تعليمات مراقبي الحركة الجوية، بالهبوط في اتجاه المجال الجوي
القطري
.
ولم يوضح المصدر مصير الطائرة بعد ذلك.
كما أشار إلى ارتفاع نشاط طائرات النقل الأميركية في منطقة الخليج وسلطنة
عمان
خلال الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلى رصد 6 طائرات تزويد بالوقود على الأقل في وقت واحد الليلة الماضية، بينها طائرات من طراز "بوينغ سي-135 ستراتوتانكر". (روسيا اليوم)
استغاثة في الجو.. طائرة أميركية تهبط اضطراريا في تل أبيب
