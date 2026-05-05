ترامب: إيران لا تملك أي فرصة في المواجهة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل، معتبرًا أن إيران لم يعد لديها قوة بحرية أو جوية وأن قادتها تم القضاء عليهم.
ووصف ما يجري بأنه مناوشة عسكرية محدودة، مؤكدًا أن إيران لا تملك أي فرصة في المواجهة. وانتقد النظام الإيراني بشدة، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح له بامتلاك سلاح نووي، مع التأكيد على أن أولوية الولايات المتحدة تبقى حماية أمنها القومي.
وحض ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في المكتب البيضوي، إيران على القيام بخيار "ذكي" وإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه ضربات جديدة و"قتل" مزيد من الناس.
وقال: "يجدر بهم القيام بما هو ذكي، لأننا لا نريد التدخل وقتل أشخاص، لا نريد ذلك بصدق".