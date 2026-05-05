عربي-دولي

تحالف أوروبي أوكراني لإنتاج "المسيّرات".. بروكسل تستنفر شركات الدفاع

Lebanon 24
05-05-2026 | 12:10
تحالف أوروبي أوكراني لإنتاج المسيّرات.. بروكسل تستنفر شركات الدفاع
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن توجيه دعوة للشركات للانضمام إلى تحالف مع أوكرانيا يهدف لتطوير إنتاج الطائرات المسيرة في القارة. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذا التحالف يسعى لجمع المصنعين والمبتكرين والمستخدمين من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لبناء قدرة شاملة في مجال المسيرات والأنظمة المضادة لها، مع فتح باب الانضمام لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل النرويج وسويسرا وإيسلندا.

وحددت المفوضية تاريخ 25 أيار الجاري كحد أقصى لتقديم طلبات الشركات ذات الخبرة المثبتة في هذا المجال. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول الاتحاد لتعزيز دفاعاتها وتطوير إنتاج المسيرات التي أصبحت سلاحاً أساسياً نظراً لفعاليتها وتكلفتها المنخفضة، فضلاً عن الرغبة في الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها كييف في هذا الميدان.

وسيتم إطلاق التحالف بالتنسيق مع الدول الأعضاء، علماً أن ألمانيا كانت قد سبقت هذه الخطوة بتوقيع اتفاقات مماثلة، حيث أطلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شراكة استراتيجية في منتصف نيسان الماضي ركزت على التعاون العسكري ومجال المسيرات، مع العمل على "اتفاقية ثنائية" خاصة بهذا النوع من السلاح.
