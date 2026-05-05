عربي-دولي

عملية دهس في لايبزيغ.. قتيلان وتحقيق بعمل متعمد

Lebanon 24
05-05-2026 | 13:25
عملية دهس في لايبزيغ.. قتيلان وتحقيق بعمل متعمد
تحوّلت منطقة تسوق مزدحمة في وسط مدينة لايبزيغ الألمانية إلى موقع طوارئ، بعدما صدم سائق مجموعة من المارة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وقال رئيس البلدية بوركهارد جونغ إن السلطات تتعامل مع الحادث على أنه هجوم متعمد، واصفاً ما حدث بأنه "مأساة مروعة".

والسائق ألماني يبلغ 33 عاماً ويقيم في منطقة لايبزيغ، ويخضع للتحقيق بشبهة القتل ومحاولة القتل، فيما لم تتضح دوافعه بعد.

والقتيلان هما امرأة تبلغ 63 عاماً ورجل يبلغ 77 عاماً، وكلاهما يحملان الجنسية الألمانية.

وقال وزير داخلية ولاية ساكسونيا أرمين شوستر إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق تصرف بمفرده، لافتاً إلى أن الغضب و"عدم الاستقرار النفسي" يكونان غالباً من العوامل الحاضرة في حوادث مماثلة.

من جهته، أوضح قائد الشرطة رينيه ديميلر أن الرجل قاد سيارته من ساحة أوغسطس باتجاه منطقة التسوق المركزية المخصصة للمشاة، مؤكداً أنه لم يعد هناك أي خطر.

وأضاف أن السائق أُوقف داخل السيارة من دون أن يبدي مقاومة.

وعبّر حاكم ولاية ساكسونيا مايكل كريتشمر عن تعازيه، قائلاً: "إن عملاً كهذا يجعلنا عاجزين عن الكلام، ويجعلنا أكثر تصميماً".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لحل هذه القضية بسرعة وبشكل كامل".

وتقع لايبزيغ جنوب غرب برلين، ويزيد عدد سكانها على 630 ألف نسمة، وتُعد من أكبر مدن شرق ألمانيا.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة حوادث دهس مشابهة، بينها هجوم سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ في كانون الأول 2024، وحادث ميونيخ في شباط الماضي.
