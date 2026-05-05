عربي-دولي
وزير خارجية باكستان: اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أُنجز بنسبة 80%
Lebanon 24
05-05-2026
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية
الباكستاني
محمد
إسحاق
دار، أن بلاده تسعى كوسيط لإقناع
إيران
والولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق سلام يخرج منه الجميع فائزاً، تلبيةً لحاجة المنطقة والعالم.
وأعرب دار عن ثقته في إحراز تقدم كبير بالمفاوضات، مشيراً إلى الجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وبدء الحوار، مع التأكيد على العمل الحثيث لمنع وقوع هجمات على
دول الخليج
والتنديد بما تعرضت له سابقاً.
وأوضح أن المشاورات مستمرة لإنهاء الصراع وسط آمال بالنجاح، لافتاً إلى أن الاتفاق قد اكتمل بنسبة "أكثر من 80%"، لكنه يحتاج إلى مرونة من الجانبين.
وشدد الوزير، خلال تصريحاته ومن ضمنها كلمته في منتدى أنطاليا للدبلوماسية بتركيا، على أن باكستان "لن تدخر جهداً" في مساعيها لتحقيق السلام، عاكساً الدور المحوري الذي تلعبه بلاده في الوساطة بين
طهران
وواشنطن.
