كارثة في مصنع ألعاب نارية بالصين

05-05-2026 | 14:37
كارثة في مصنع ألعاب نارية بالصين
هزّ انفجار ضخم مصنعاً للألعاب النارية في وسط الصين، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل وإصابة 61 آخرين، ودفع السلطات إلى وقف الإنتاج فوراً في المصانع المحيطة.

وذكرت وكالة "شينخوا" أن الانفجار وقع بعد ظهر الاثنين في مصنع بمدينة تشانغشا بمقاطعة هونان.

وبحسب صحيفة "تشاينا ديلي"، فإن المصنع تديره شركة "هواشنغ" لتصنيع وعرض الألعاب النارية في مدينة ليويانغ، التي تُعد مركزاً رئيسياً لهذه الصناعة في الصين.

وقال رئيس بلدية تشانغشا تشين بوزهانغ إن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت إلى حد كبير، فيما تتواصل الجهود للتحقق من الإصابات وتحديد هوية الضحايا.

وأضاف: "نشعر بألم شديد وندم عميق"، معرباً عن تعازي الحكومة المحلية لأسر الضحايا والمصابين.

وأوضح مسؤولون أن الانفجار أشعل حرائق بين كميات كبيرة من المنتجات الجاهزة وشبه الجاهزة، ما أدى إلى انفجارات أصغر متتالية.

وقال دينغ ويمينغ، من مكتب إدارة الطوارئ في المدينة، إن وجود البارود وانهيار المباني تسببا بظروف خطرة، وأديا إلى احتجاز عمال وإغلاق طرق الإنقاذ.

ونُشرت مئات فرق الطوارئ في الموقع، كما أُجلي سكان بسبب المخاطر المرتبطة بمستودعات البارود الأسود القريبة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الصيني الرسمي "CCTV" دخاناً أبيض يتصاعد من الموقع، وسط أضرار جسيمة في المباني، فيما حطمت قوة الانفجار نوافذ مبان سكنية مجاورة.

وأعلنت السلطات تعليق الإنتاج في جميع مصانع الألعاب النارية في ليويانغ بعد الحادث، فيما أوقفت الشرطة المسؤول عن الشركة ضمن التحقيقات الجارية لمعرفة أسباب الانفجار.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل "جهود شاملة" للعثور على المفقودين وعلاج المصابين، وإجراء تحقيق سريع مع "محاسبة جادة".

وقالت السلطات المحلية إن مراقبة جودة الهواء والمياه في المنطقة أظهرت حتى الآن قراءات طبيعية.
