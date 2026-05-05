تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يصعّد ضد البابا مجددا.. وروبيو إلى الفاتيكان لاحتواء التوتر

Lebanon 24
05-05-2026 | 15:03
A-
A+
ترامب يصعّد ضد البابا مجددا.. وروبيو إلى الفاتيكان لاحتواء التوتر
ترامب يصعّد ضد البابا مجددا.. وروبيو إلى الفاتيكان لاحتواء التوتر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الفاتيكان هذا الأسبوع، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى مهاجمة البابا لاوون الرابع عشر، متهماً إياه باتخاذ مواقف تعرّض حياة كاثوليك وغيرهم للخطر.

وقال ترامب، في مقابلة إذاعية مع المذيع المحافظ هيو هيويت، إن البابا يبدو كأنه يرى أنه "لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً".

وجاءت تصريحات ترامب على خلفية مواقف البابا المتكررة ضد الحرب على إيران، ودعوته إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار.

ومن المتوقع أن يسعى روبيو، وهو كاثوليكي، إلى تخفيف التوتر بين ترامب والبابا الأميركي المولد خلال زيارته المرتقبة إلى الفاتيكان، والتي تبدأ الخميس.

وكان البابا لاوون الرابع عشر قد ردّ، الشهر الماضي، على انتقادات ترامب له بسبب موقفه من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أن دعوات الفاتيكان إلى السلام والمصالحة تستند إلى تعاليم الإنجيل.

وقال البابا للصحافيين، على متن الطائرة التي أقلّته إلى الجزائر في 13 نيسان الماضي: "لست سياسياً، وليس في نيتي الدخول في جدال معه. الرسالة هي دائماً نفسها: نشر السلام".

وأضاف: "سأواصل رفع صوتي عالياً ضد الحرب، سعياً إلى تعزيز السلام والحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".

وتابع: "يعاني الكثير من الناس في العالم اليوم، ويُقتل الكثير من الأبرياء. وأعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقاً أفضل".

في المقابل، قال ترامب في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند: "لست من أشد المعجبين بالبابا لاوون. إنه شخص ليبرالي للغاية، ولا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهماً إياه بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".

وكرر ترامب موقفه عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "لا أريد بابا يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النفط يصعد مجدداً
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصعّد ضد ميرتس: أداؤه سيئ
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف غير مسبوق.. ترامب يصعّد ضد البابا ويثير غضباً كاثوليكياً وإنجيلياً
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تصعّد غاراتها جنوبًا وتستهدف جسر القاسمية مجددًا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

على متن الطائرة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-05
Lebanon24
16:45 | 2026-05-05
Lebanon24
16:29 | 2026-05-05
Lebanon24
16:26 | 2026-05-05
Lebanon24
16:09 | 2026-05-05
Lebanon24
16:00 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24