ترامب يصعّد ضد البابا مجددا.. وروبيو إلى الفاتيكان لاحتواء التوتر

قبل زيارة الأميركي ماركو روبيو إلى الفاتيكان هذا الأسبوع، عاد إلى مهاجمة البابا لاوون الرابع عشر، متهماً إياه باتخاذ مواقف تعرّض حياة كاثوليك وغيرهم للخطر.



وقال ، في مقابلة إذاعية مع المذيع المحافظ هيو هيويت، إن البابا يبدو كأنه يرى أنه "لا بأس في أن تمتلك سلاحاً نووياً".



وجاءت تصريحات ترامب على خلفية مواقف البابا المتكررة ضد الحرب على إيران، ودعوته إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار.



ومن المتوقع أن يسعى روبيو، وهو كاثوليكي، إلى تخفيف التوتر بين ترامب والبابا الأميركي المولد خلال زيارته المرتقبة إلى الفاتيكان، والتي تبدأ الخميس.



وكان البابا لاوون الرابع عشر قد ردّ، الشهر الماضي، على انتقادات ترامب له بسبب موقفه من الحرب الأميركية على إيران، مؤكداً أن دعوات الفاتيكان إلى السلام والمصالحة تستند إلى تعاليم الإنجيل.



وقال البابا للصحافيين، التي أقلّته إلى الجزائر في 13 نيسان الماضي: "لست سياسياً، وليس في نيتي الدخول في جدال معه. الرسالة هي دائماً نفسها: نشر السلام".



وأضاف: "سأواصل رفع صوتي عالياً ضد الحرب، سعياً إلى تعزيز السلام والحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".



وتابع: "يعاني الكثير من الناس في العالم اليوم، ويُقتل الكثير من الأبرياء. وأعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقاً أفضل".



في المقابل، قال ترامب في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند: "لست من أشد المعجبين بالبابا لاوون. إنه شخص ليبرالي للغاية، ولا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهماً إياه بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".



وكرر ترامب موقفه عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "لا أريد بابا يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً".

