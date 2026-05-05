واشنطن تعزز وجودها العسكري غرب مضيق هرمز لحماية الملاحة

تنتشر 3 مدمرات تابعة للبحرية داخل ، غرب ، كجزء من الدرع الدفاعي "مشروع الحرية"، الذي أطلقه لتأمين مرور السفن.



وبحسب مسؤولين أمريكيين، يشمل ذلك نظامًا متعدد الطبقات من السفن والطائرات وأنظمة الدفاع الجوي لحماية أي سفن تجارية تسعى لعبور المضيق، وفقًا لما نقل موقع "إي بي سي" عن مسؤولين أمريكيين.



وأشار المسؤلون إلى أن المدمرات الثلاث هي يو إس إس تروكستون، ويو إس إس ماسون، ويو إس إس رافائيل بيرالتا.



وكان الجيش الأمريكي، أعلن اليوم أنه يمتلك "قوة نارية كبيرة"، تتمركز فوق مضيق هرمز وحوله، لحماية الملاحة في اليوم الثاني من بدء عملية "مشروع الحرية".





وقالت الأمريكية في منشور على منصة "إكس"، إن القوات الأمريكية تمتلك "قوة نارية كبيرة" متمركزة في المضيق وحوله؛ بهدف توفير مظلة دفاعية لحماية القوات الأمريكية والدفاع عن حركة الملاحة التجارية في المنطقة.



