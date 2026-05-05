تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"مشروع الحرية"سيؤمّن مرور سفن من أكثر من 80 دولة عبر هرمز

Lebanon 24
05-05-2026 | 14:58
A-
A+
مشروع الحريةسيؤمّن مرور سفن من أكثر من 80 دولة عبر هرمز
مشروع الحريةسيؤمّن مرور سفن من أكثر من 80 دولة عبر هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تيم هوكينز، دعم بلاده لما وصفه بـ"مشروع الحرية" الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو دعم الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن مهام المشروع "دفاعية ومحددة ومؤقتة"، مشيراً إلى توفير مسار آمن عبر مضيق هرمز مع ما وصفه بـ"مظلة حماية" لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأضاف أن المشروع يشمل جميع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، ويهدف إلى تسهيل حركة التجارة العالمية عبر تأمين الممرات البحرية، لافتاً إلى تلقي ردود إيجابية من ملاك السفن وشركات التأمين.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع بدأ حديثاً، ويشمل فتح مسار آمن للسفن الآتية من أكثر من 80 دولة، مؤكداً أن القيادة العسكرية في المنطقة تمتلك الصلاحيات اللازمة لحماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.

كما شدد على استمرار الجهود لتعزيز الأمن الإقليمي وحماية حركة التجارة البحرية، مع التركيز على تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن القوات الأميركية تعمل على دعم أمن الممرات البحرية ضمن إطار هذا المشروع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن مسؤولين هنود وأتراك: تلقينا موافقة من طهران على مرور سفن عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: سنبدأ الاثنين دعم مشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يعلن أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفراء إسرائيل وأميركا من أراضيها ستتمتع ابتداء من الغد بكامل السلطة والحرية في المرور عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء اليابان: نعمل على تأمين واردات النفط من دون المرور عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

القيادة العسكرية

الأمن الإقليمي

دونالد ترامب

مضيق هرمز

باسم ال

دونالد

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-05
Lebanon24
16:45 | 2026-05-05
Lebanon24
16:29 | 2026-05-05
Lebanon24
16:26 | 2026-05-05
Lebanon24
16:09 | 2026-05-05
Lebanon24
16:00 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24