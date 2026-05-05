مشروع الحريةسيؤمّن مرور سفن من أكثر من 80 دولة عبر هرمز

أعلن المتحدث باسم الأميركية، تيم هوكينز، دعم بلاده لما وصفه بـ"مشروع الحرية" الذي أعلنه الرئيس الأميركي ، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو دعم الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن مهام المشروع "دفاعية ومحددة ومؤقتة"، مشيراً إلى توفير مسار آمن عبر مع ما وصفه بـ"مظلة حماية" لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأضاف أن المشروع يشمل جميع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، ويهدف إلى تسهيل حركة التجارة العالمية عبر تأمين الممرات البحرية، لافتاً إلى تلقي ردود إيجابية من ملاك السفن وشركات التأمين.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع بدأ حديثاً، ويشمل فتح مسار آمن للسفن الآتية من أكثر من 80 دولة، مؤكداً أن في المنطقة تمتلك الصلاحيات اللازمة لحماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.

كما شدد على استمرار الجهود لتعزيز وحماية حركة التجارة البحرية، مع التركيز على تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن القوات الأميركية تعمل على دعم أمن الممرات البحرية ضمن إطار هذا المشروع.