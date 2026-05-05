تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

أفلست البنوك وانهارت الشركات.. يوم اهتزّت "وول ستريت" وبدأ كساد أميركا المنسي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-05-2026 | 15:24
A-
A+
أفلست البنوك وانهارت الشركات.. يوم اهتزّت وول ستريت وبدأ كساد أميركا المنسي
أفلست البنوك وانهارت الشركات.. يوم اهتزّت وول ستريت وبدأ كساد أميركا المنسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تكن وول ستريت تعرف، في صباح ذلك اليوم من أيار، أن انهياراً مالياً واحداً سيجرّ خلفه مصارف وشركات وسككاً حديدية، ويهزّ السياسة الأميركية لسنوات. ففي 5 أيار 1893، بدأ واحد من أقسى الكسادَات الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة قبل الكساد الكبير(1).

في هذا التاريخ، شهدت بورصة نيويورك تراجعاً حاداً تحوّل سريعاً إلى واحدة من أخطر الأزمات المالية في تاريخ الولايات المتحدة. لم يكن ما جرى مجرد هبوط في أسعار الأسهم، بل بداية ذعر اقتصادي واسع ضرب المصارف والشركات والسكك الحديدية، وترك آثاره السياسية والاجتماعية حتى عام 1897. وتشير مصادر تاريخية إلى أن الأزمة تفجّرت بعد إفلاس شركة ناشيونال كورداج، إحدى الشركات الكبرى في السوق آنذاك، وتعثر شركات وسكك حديدية بارزة، قبل أن يتحول الخوف إلى موجة سحب أموال وانهيارات متلاحقة(2).
 
كان الاقتصاد الأميركي في أواخر القرن التاسع عشر يعيش مرحلة توسع سريع، خصوصاً في قطاع السكك الحديدية. لكن هذا التوسع كان مبنياً على ديون ضخمة ومضاربات واسعة واستثمارات تفوق قدرة الشركات على تحقيق الأرباح. ومع تعثر شركات السكك الحديدية، وتراجع الثقة بقدرة الحكومة على حماية احتياطي الذهب، بدأ المستثمرون والمودعون يتصرفون بدافع الخوف: بيع للأسهم، سحب للودائع، وطلب متزايد على الذهب. وقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي في قراءته لتلك المرحلة أن أزمات 1873 و1893 و1907 كانت من بين الذعرات المالية التي لم تبقَ محصورة في نيويورك، بل امتدت إلى أنحاء البلاد.
 
النتائج كانت قاسية. فقد فشلت مئات المصارف، وأغلقت آلاف الشركات أبوابها، وارتفعت البطالة بصورة حادة. بعض المراجع قدّر عدد الشركات التي انهارت بنحو 16 ألف شركة، وعدد المصارف التي سقطت بأكثر من 600 مصرف بحلول نهاية عام 1893، فيما تشير تقديرات أخرى إلى إفلاس أكثر من 15 ألف شركة ونحو 500 مصرف. أما قطاع السكك الحديدية، الذي كان عصب الاقتصاد الأميركي، فتلقى ضربة كبرى مع إفلاس عشرات الشركات ودخول مساحات واسعة من خطوط السكك في الحراسة القضائية.
 
ولم تكن الأزمة مالية فقط. فقد تحولت إلى أزمة اجتماعية وسياسية. انخفضت الأجور، واتسعت البطالة، واشتدت الاحتجاجات العمالية، وخرجت مسيرات تطالب بتدخل الدولة لمساعدة العاطلين عن العمل. كما زادت الأزمة الانقسام حول السياسة النقدية: هل تبقى الولايات المتحدة متمسكة بالذهب وحده، أم تسمح بدور أوسع للفضة لزيادة المعروض النقدي وتخفيف الضغط على المزارعين والعمال؟ هذا الجدل بلغ ذروته في انتخابات 1896، حين أصبح الاقتصاد والذهب والفضة في قلب المعركة الرئاسية.
 
سياسياً، دفعت الأزمة الرئيس غروفر كليفلاند إلى مواجهة واحدة من أصعب لحظات ولايته. ففي آب 1893، دعا الكونغرس إلى جلسة خاصة لمعالجة الأزمة، معتبراً أن الخلل المالي بات يهدد رخاء البلاد. لكن الكلفة السياسية كانت كبيرة، إذ تضرر الحزب الديمقراطي بشدة، وفتحت الأزمة الباب أمام صعود الجمهوري ويليام ماكينلي الذي فاز برئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 1896.
 
اليوم، يُستعاد "ذعر 1893" باعتباره درساً مبكراً في هشاشة الأسواق عندما يجتمع التوسع غير المدروس، والديون، وضعف الثقة، وغياب شبكة أمان مصرفية قوية. ففي لحظة واحدة، انتقل الخوف من قاعات التداول إلى المصارف والمصانع والبيوت، لتكتشف أميركا أن الازدهار السريع قد يتحول، إن لم يُحمَ بقواعد متينة، إلى كساد طويل.
 
 
المصادر والمراجع:
 ‏(1) August 8, 1893: Message Regarding Economic Crisis- millercenter
(2) Banking Panics of the Gilded Age 1863-1913 - Federal Reserve History
(3) Panic of 1893 – encyclopedia
(4) Liberty Street Economics, Crisis Chronicles: Gold, Deflation, and the Panic of 1893
- Liberty street economics
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": العملية الأميركية في مضيق هرمز ستُمكن الدول والشركات من تنسيق الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الإمارات بدأت محادثات مع أميركا في شأن الحصول على آلية دعم ماليّ
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" تكشف: الحصار على إيران يكلف أميركا 400 مليون دولار يوميا
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"وول ستريت جورنال": إيران أوقفت الاتصالات الدبلوماسية المباشرة مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الحزب الديمقراطي

الديمقراطي

وول ستريت

الفيدرالي

الكونغرس

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-05
Lebanon24
16:45 | 2026-05-05
Lebanon24
16:29 | 2026-05-05
Lebanon24
16:26 | 2026-05-05
Lebanon24
16:09 | 2026-05-05
Lebanon24
16:00 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24