محمد بن زايد: قواتنا المسلحة درعٌ يحمي الإمارات وقادرون على رد أي تهديد

أكد رئيس ، آل ، أن بلاده تسعى منذ قيامها إلى الازدهار والإنماء لشعبها وشعوب العالم، لكنها في الوقت نفسه تتعامل بحسم وقوة مع أي تهديد لسيادتها وأمنها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها، مضيفاً أن الدولة قادرة بكفاءة جيشها وتماسك مجتمعها وقوة نموذجها على رد أي اعتداء ومواجهة أي تهديد ومواصلة السير إلى الأمام.

وقال الشيخ في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة: "نحتفي اليوم بمحطة تاريخية فارقة، متمثلة في قرار توحيد قواتنا المسلحة الذي يعبر عن بُعد نظر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، وحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة".

وأكد أن بناء قدراتنا الدفاعية سيظل هدفاً إستراتيجياً رئيسياً ضمن الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة لدولة ، حتى تبقى قواتنا المسلحة كما كانت دائماً درعاً يحمي وسيفاً يردع وسياجاً يصون مسيرتنا نحو .

وأضاف: "نحتفي بهذه الذكرى الوطنية المجيدة في أجواء من الفخر الوطني بعد أن سطرت قواتنا المسلحة ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمواقع المدنية، وتعاملت معها بشجاعة وكفاءة واقتدار".