عربي-دولي

هل بدأت إيران بمحاربة أميركا بدلافيين انتحارية؟ إليكم التفاصيل

05-05-2026 | 15:32
هل بدأت إيران بمحاربة أميركا بدلافيين انتحارية؟ إليكم التفاصيل
أثارت شائعات عن احتمال استخدام إيران دلافين مدرّبة لإغلاق مضيق هرمز جدلاً في واشنطن، قبل أن ينفي وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث امتلاك طهران مثل هذه القدرة.

وقال هيغسيث، الثلاثاء، خلال إحاطة إعلامية، إن العمليات العسكرية لا تزال عند مستوى محدود نسبياً، مضيفاً: "لا أستطيع تأكيد أو نفي امتلاكنا دلافين انتحارية، لكن يمكنني التأكيد أنهم لا يمتلكونها".

بدوره، سخر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين من الفكرة، قائلاً إنه لم يسمع من قبل عن "الدلافين الانتحارية"، مشبّهاً الأمر بفكرة أسماك قرش مزودة بأشعة ليزر، في إشارة إلى فيلم "Austin Powers" الصادر عام 1997.

وجاءت التصريحات بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر أن إيران درست إحياء برامج تعود إلى الحقبة السوفييتية لتدريب دلافين على مهام عسكرية، بينها حمل ألغام بحرية نحو سفن في مضيق هرمز.
وكانت "بي بي سي" قد ذكرت عام 2000 أن إيران اشترت دلافين مدرّبة من البحرية السوفييتية، أُعدّت لمهاجمة أهداف بحرية بوسائل مختلفة.

وتحذر واشنطن منذ سنوات من اعتماد طهران على أساليب غير تقليدية لتهديد الملاحة، بينها الألغام البحرية والزوارق السريعة، في واحد من أهم ممرات نقل النفط في العالم.

ويرى محللون دفاعيون أن اللجوء إلى وسائل من هذا النوع، إذا صحّ، قد يعكس تراجعاً في القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية. (العربية)
