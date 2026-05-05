هل بدأت إيران بمحاربة أميركا بدلافيين انتحارية؟ إليكم التفاصيل

أثارت شائعات عن احتمال استخدام دلافين مدرّبة لإغلاق مضيق هرمز جدلاً في ، قبل أن ينفي الأميركي بيت هيغسيث امتلاك مثل هذه القدرة.



وقال هيغسيث، الثلاثاء، خلال إحاطة إعلامية، إن العمليات العسكرية لا تزال عند مستوى محدود نسبياً، مضيفاً: "لا أستطيع تأكيد أو نفي امتلاكنا دلافين انتحارية، لكن يمكنني التأكيد أنهم لا يمتلكونها".



بدوره، سخر رئيس المشتركة الأميركية دان كين من الفكرة، قائلاً إنه لم يسمع من قبل عن "الدلافين الانتحارية"، مشبّهاً الأمر بفكرة أسماك قرش مزودة بأشعة ليزر، في إشارة إلى فيلم "Austin Powers" الصادر عام 1997.



وجاءت التصريحات بعد تقرير لصحيفة " " ذكر أن إيران درست إحياء برامج تعود إلى الحقبة السوفييتية لتدريب دلافين على مهام عسكرية، بينها حمل ألغام بحرية نحو سفن في مضيق هرمز.

وكانت " " قد ذكرت عام 2000 أن إيران اشترت دلافين مدرّبة من البحرية السوفييتية، أُعدّت لمهاجمة أهداف بحرية بوسائل مختلفة.



وتحذر واشنطن منذ اعتماد طهران على أساليب غير تقليدية لتهديد الملاحة، بينها الألغام البحرية والزوارق السريعة، في واحد من أهم ممرات نقل في العالم.



ويرى محللون دفاعيون أن اللجوء إلى وسائل من هذا النوع، إذا صحّ، قد يعكس تراجعاً في القدرات العسكرية التقليدية . (العربية)

