تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عمليات الاجلاء ستبدأ.. إليكم آخر تطورات "السفينة الموبوءة"

Lebanon 24
05-05-2026 | 15:39
A-
A+
عمليات الاجلاء ستبدأ.. إليكم آخر تطورات السفينة الموبوءة
عمليات الاجلاء ستبدأ.. إليكم آخر تطورات السفينة الموبوءة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتحضر السفينة السياحية "هونديوس" لمرحلة جديدة من رحلتها المتعثرة، بعد قرار إجلاء مصابين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، إضافة إلى نقل جثمان راكب توفي على متنها في 2 أيار.

وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية، المشغلة للسفينة، في إفادة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عملية الإجلاء ستتم عبر طائرتين طبيتين متخصصتين، لنقل شخصين في حالة حرجة وجثمان الراكب المتوفى.

وأوضحت الشركة أن الطائرتين توجهتا إلى الرأس الأخضر، حيث ترسو السفينة قبالة سواحلها في المحيط الأطلسي، على أن يتم نقل الحالات إلى هولندا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن السفينة تنتظر المساعدة بعد وفاة 3 ركاب وإصابة 3 آخرين بحالات حرجة، وسط اشتباه بتفشّي فيروس "هانتا" النادر.

وبعد إتمام الإجلاء، ستبدأ "هونديوس" إعادة تموضعها، وفق الشركة، على أن تتجه مبدئياً نحو جزر الكناري، إما "غران كناريا" أو "تينيريفي"، في رحلة تستغرق نحو 3 أيام.

وأكدت الشركة أن المشاورات مستمرة مع الجهات المختصة، على أن تُعلن التفاصيل النهائية بعد اعتماد الخطط بشكل واضح.

وكانت السفينة قد بدأت رحلتها قبل 3 أسابيع وعلى متنها 149 شخصاً، معظمهم من البريطانيين والأميركيين والإسبان، وتوقفت في القطب الجنوبي ومواقع أخرى قبل أن ترسو قبالة الرأس الأخضر.

وفي ما يتعلق بسبب العدوى، قالت "أوشن وايد إكسبيديشنز" إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة كيفية انتشار المرض، وما إذا كانت هناك صلة بين الحالات المختلفة.

من جهتها، أوضحت مديرة التأهب والوقاية من الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركهوف أن فيروس "هانتا" ينتقل أساساً إلى البشر عبر القوارض، خصوصاً من خلال الفضلات أو البول، مشيرة إلى أن المنظمة تحقق أيضاً في احتمال انتقال العدوى بين البشر على متن السفينة.
ورجّحت فان كيركهوف أن تكون أول إصابة قد التقطت الفيروس قبل الصعود إلى السفينة. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطط إجلاء ورسالة من منظمة الصحة.. آخر تطورات "سفينة هانتا"
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ستبدأ الولايات المتحدة بمرافقة السفن العالقة في مضيق هرمز وإذا تعطلت هذه العملية فسنتعامل بالقوة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات وعمليات نسف.. هذه آخر تطورات الجنوب الميدانية
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي وعملية لـ"حزب الله".. هذه آخر تطورات الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

البريطانيين

الأميركيين

سكاي نيوز

البريطاني

من جهته

الفيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-05
Lebanon24
16:45 | 2026-05-05
Lebanon24
16:29 | 2026-05-05
Lebanon24
16:26 | 2026-05-05
Lebanon24
16:09 | 2026-05-05
Lebanon24
16:00 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24