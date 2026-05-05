مصادر: اجتماع مرتقب بين الرئيسين البرازيلي والأميركي

قالت مصادر في الرئاسة البرازيلية لـ"فرانس برس" إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد يلتقي نظيره الأمريكي ، الخميس في .



ولم يسبق للرئيسين أن اجتمعا إلى الآن سوى مرة واحدة في تشرين الأول الماضي في ماليزيا.



وكان من المقرر أن يجتمع الرئيسان مجدداً في واشنطن مطلع السنة الجارية، لكن اللقاء لم يحصل في نهاية المطاف.



وقال مصدر في الرئاسة البرازيلية لوكالة "فرانس برس" إنَّ "اللقاء بين الرئيس لولا ودونالد الخميس يسير في الطريق الصحيح. إنه مجرد توقُّع، لم يُؤكَّد بعد، لكنه على المسار الصحيح"، وفق تعبيره.



ولم تحصل وكالة "فرانس برس" بعد على ردّ فوري من على استفسارها في هذا الشأن.



ويختلف الرئيس البرازيلي اليساري، البالغ 80 عاماً، ونظيره الأمريكي، البالغ 79 عاماً، بشأن عدد من المسائل من بينها التجارة الدولية ومكافحة التغير المناخي وتعددية الأطراف عالمياً.



وينتقد لولا بشدة السياسة الخارجية لترامب، وخصوصا الحرب في ، لكنّ ملفات أخرى قد تُطرح خلال لقاء الخميس، في حال عُقِد فعلاً.



ولا تخفي واشنطن اهتمامها بمكامن النادرة في التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي في العالم من هذه المواد الحيوية والضرورية لتصنيع الكثير من المنتجات، من الهواتف الذكية إلى الصواريخ الموجّهة.



Advertisement