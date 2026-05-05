تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تدفع باتجاه عقوبات محتملة على إيران بسبب مضيق هرمز

Lebanon 24
05-05-2026 | 16:26
A-
A+

واشنطن تدفع باتجاه عقوبات محتملة على إيران بسبب مضيق هرمز
واشنطن تدفع باتجاه عقوبات محتملة على إيران بسبب مضيق هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال 3 دبلوماسيين غربيين إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأون يوم الثلاثاء محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ⁠ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وسلط تجدد تبادل إطلاق النار الاثنين الضوء على خطورة الوضع في المضيق الذي يعد شريانا حيويا للطاقة والتجارة العالمية وتتصارع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة عليه، مما يؤثر على صمود الهدنة الهشة التي بدأت قبل 4 أسابيع ويعزز الحصار البحري المتبادل.

ويشكل مشروع القرار جزءا مما وصفه الدبلوماسيون باستراتيجية تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسيا والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

ووزعت واشنطن أيضا على الشركاء مقترحا، اطلعت عليه رويترز، لتشكيل تحالف بحري جديد متعدد الجنسيات، هو (تحالف الحرية البحرية) الذي يهدف إلى إقامة إطار أمني لما بعد الحرب في الشرق الأوسط وفتح المضيق بمجرد استقرار الأوضاع.

ويندد مشروع القرار الجديد بما يصفها بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار و"أفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو فرض رسوم على العبور منه أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة ⁠لحقوق وحريات الملاحة عبره"، بما في ذلك زرع الألغام ‌البحرية.

ويصف النص تلك الأعمال بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فورا والكشف عن مواقع أي ألغام وعدم عرقلة عمليات إزالتها.

ويدعو النص أيضا طهران ⁠إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر مضيق هرمز مشيرا إلى تعطيل إيصال المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.

وسيقدم الأمين العام للأمم ⁠المتحدة تقريرا في غضون 30 يوما بشأن الامتثال لهذه التدابير. وسيجتمع مجلس الأمن مجددا للنظر في خطوات إضافية، منها فرض عقوبات محتملة، إذا لم تنفذ إيران القرار.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن تأمل في إنهاء المفاوضات بسرعة، بهدف تعميم مسودة نهائية بحلول الثامن من مايو وإجراء تصويت في أوائل الأسبوع المقبل، لكن روسيا ⁠والصين لا تزالان تدرسان نصا منافسا.

وعرقلت ‌روسيا والصين مشروع قرار بحرينيا سابقا دعمته الولايات المتحدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مسؤول إيراني: إيران ستعطي الأولوية للسفن التي تدفع رسوما لعبور مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع ألمانيا: نستعد لنشر وحدات بحرية بالمتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "فارس" الإيرانيّة: إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: ندعم فرض عقوبات على المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الأمين العام

مجلس الأمن

دبلوماسي

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-05
Lebanon24
16:45 | 2026-05-05
Lebanon24
16:29 | 2026-05-05
Lebanon24
16:09 | 2026-05-05
Lebanon24
16:00 | 2026-05-05
Lebanon24
16:00 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24