|
عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي المكلّف يبحث والرئيس الإيراني الوساطة مع أميركا

Lebanon 24
05-05-2026 | 17:05
رئيس الوزراء العراقي المكلّف يبحث والرئيس الإيراني الوساطة مع أميركا
أكّد رئيس الحكومة العراقية المكلّف علي فالح الزيدي، قدرة العراق على احتواء الأزمات والاضطلاع بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لحل النزاعات.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، شدّد الزيدي على «موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات»، حسب بيان للحكومة العراقية. كما أكد على «قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية». 

هذا وبحث الطرفان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. واتفقا على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة.

يُشار إلى أن باكستان استضافت كوسيط جولة محادثات بين إيران والولايات المتحدة مطلع الشهر الماضي، ولكن الجولة فشلت بسبب الخلاف على البرنامج النووي الإيراني، من بين قضايا أخرى. 

 

