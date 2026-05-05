رئيس الوزراء العراقي المكلّف يبحث والرئيس الإيراني الوساطة مع أميركا

أكّد رئيس المكلّف علي فالح الزيدي، قدرة على احتواء الأزمات والاضطلاع بدور الوساطة بين والولايات المتحدة لحل النزاعات.

وفي اتصال هاتفي مع مسعود بزشكيان، شدّد الزيدي على «موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات»، حسب بيان للحكومة . كما أكد على «قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية».

هذا وبحث الطرفان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. واتفقا على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة.

يُشار إلى أن باكستان استضافت كوسيط جولة محادثات بين إيران والولايات المتحدة مطلع الشهر الماضي، ولكن الجولة فشلت بسبب الخلاف على البرنامج ، من بين قضايا أخرى.