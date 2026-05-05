عربي-دولي
في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.. ترامب يعلن تعليق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز
Lebanon 24
05-05-2026
|
23:22
في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع
إيران
لإنهاء الحرب في
الشرق الأوسط
، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الثلاثاء انه سيعلّق العملية العسكرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد
يوم واحد
فقط من انطلاقها.
وكتب
ترامب
على منصته تروث سوشال "بناء على طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، إضافة إلى حقيقة إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه، بينما سيبقى الحصار ساريا بالكامل ونافذا، سيتم تعليق مشروع الحرية (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يمكن استكمال الاتفاق وتوقيعه أم لا".
وأعلن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء أن
الولايات المتحدة
أنهت عملياتها الهجومية على إيران.
وصرّح روبيو في مؤتمر صحافي في
البيت الأبيض
بأن "عملية (الغضب الملحمي) انتهت، كما أبلغ الرئيس
الكونغرس
. أنهينا هذه المرحلة منها".
وأشار روبيو إلى أن "الأولوية الأميركية الآن تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز".
