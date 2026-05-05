لم يتضح سببه.. قتلى وجرحى في حريق بمركز تجاري في طهران

قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 36 إثر اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة .



ونقلت وكالة ‌الأنباء والتلفزيون عن قولها إن ‌الحريق "جرى احتواؤه ‌إلى حد كبير".



وأفادت شبه الرسمية بأن سبب الحريق لم يتضح بعد.



ونشرت ‌وسائل إعلام إيرانية، منها ‌وكالة ⁠فارس، مقطع فيديو يُظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث.



وذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية ‌أن ‌إدارة الإطفاء المحلية قالت، إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، مما أسهم في الانتشار السريع للهب.





