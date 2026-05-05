بالفيديو.. هجوم أميركي جديد على زورق مشتبه بتهريب المخدرات يوقع قتلى في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي أنّه أعاد، الثلاثاء، تنفيذ هجوم استهدف زورقًا يُشتبه في ضلوعه بتهريب المخدرات في شرق ، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وأوضحت للجيش الأميركي، عبر منصة "إكس"، أنّ المعطيات الاستخباراتية أظهرت أنّ الزورق كان يسلك مسارات معروفة لتهريب المخدرات في المنطقة، وكان منخرطًا في أنشطة تهريب.

ومنذ أيلول، تواصل استهداف قوارب في وشرق المحيط الهادئ، مؤكدة أنّ هذه العمليات تأتي في إطار جهود الحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.

في المقابل، يثير منتقدون تساؤلات حول مدى قانونية هذه الضربات القاتلة التي تُنفذ في المياه الدولية، ومدى توافقها مع أحكام القانون الدولي.





On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG