اتصال بين روبيو ولافروف.. هذا ما تم بحثه

حدث الأميركي ماركو روبيو هاتفياً الثلاثاء مع نظيره الروسي ، بحسب وزارتي الخارجية الأميركية والروسية.



وقال الناطق باسم تومي بيغوت، في بيان مقتضب، إن الوزيرين تحدثا بناء على طلب لافروف و"ناقشا العلاقات بين وروسيا، والحرب الروسية ، والوضع في " من دون تقديم تفاصيل إضافية.

بدورها، قالت الثلاثاء إن لافروف وروبيو ناقشا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية خلال مكالمة هاتفية.



وبحسب بيان صادر عن الروسية، تبادل لافروف وروبيو وجهات النظر حول الوضع العالمي الراهن والعلاقات الروسية الأميركية.



وأضافت الوزارة أن المحادثة كانت بناءة ومهنية، مؤكدةً أن الطرفين بحثا أيضاً "جدول الاتصالات الثنائية".