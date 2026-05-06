تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر يردّ على هجوم ترامب قبل زيارة روبيو للفاتيكان

Lebanon 24
06-05-2026 | 00:15
A-
A+
البابا لاوون الرابع عشر يردّ على هجوم ترامب قبل زيارة روبيو للفاتيكان
البابا لاوون الرابع عشر يردّ على هجوم ترامب قبل زيارة روبيو للفاتيكان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ردّ البابا لاوون الرابع عشر على الانتقادات التي وجّهها إليه دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الفاتيكان خلال هذا الأسبوع.

واتهم ترامب لاوون بـ"تعريض حياة الكثير من الكاثوليك والكثير من الناس للخطر"، وذلك في مقابلة إذاعية مع مقدم البرامج الحوارية السياسي المحافظ هيو هيويت.

وقال ترامب إن لاوون يعتقد على ما يبدو أنه "لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا".

ونقل موقع Vatican News عن البابا قوله: "إن رسالة الكنيسة الكاثوليكية هي إعلان الإنجيل، والتبشير بالسلام... إذا أراد أي شخص أن ينتقدني لإعلاني الإنجيل، فليفعل ذلك بصدق... آمل فقط أن يستمعوا إليّ".

وكان الرئيس الأميركي قد هاجم البابا في وقت سابق، قائلا إنه لا يحتاج إلى بابا يعارض سياساته.

ووفقا لترامب، ما كان البابا لاوون الثالث عشر ليتواجد في الفاتيكان لو لم يكن ترامب نفسه في البيت الأبيض.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، هذه التصريحات بأنها غير مقبولة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 10:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يبدأ اليوم زيارة تاريخية إلى الجزائر
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 10:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: أتضامن مع البابا لاوون الرابع عشر بعد انتقادات ترامب له
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 10:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر أشاد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان: هذه الخطوة هي سبب للأمل
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 10:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الرابع عشر

الفاتيكان

الإيطالية

الكاثوليك

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-06
Lebanon24
02:54 | 2026-05-06
Lebanon24
02:40 | 2026-05-06
Lebanon24
02:30 | 2026-05-06
Lebanon24
02:03 | 2026-05-06
Lebanon24
01:52 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24