البابا لاوون الرابع عشر يردّ على هجوم ترامب قبل زيارة روبيو للفاتيكان

ردّ البابا لاوون على الانتقادات التي وجّهها إليه ، يوم الثلاثاء، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى خلال هذا الأسبوع.



واتهم لاوون بـ"تعريض حياة الكثير من والكثير من الناس للخطر"، وذلك في مقابلة إذاعية مع مقدم البرامج الحوارية السياسي المحافظ هيو هيويت.



وقال ترامب إن لاوون يعتقد على ما يبدو أنه "لا بأس في أن تمتلك سلاحا نوويا".



ونقل موقع Vatican News عن البابا قوله: "إن رسالة الكنيسة الكاثوليكية هي إعلان الإنجيل، والتبشير بالسلام... إذا أراد أي شخص أن ينتقدني لإعلاني الإنجيل، فليفعل ذلك بصدق... آمل فقط أن يستمعوا إليّ".



وكان الرئيس الأميركي قد هاجم البابا في وقت سابق، قائلا إنه لا يحتاج إلى بابا يعارض سياساته.



ووفقا لترامب، ما كان البابا لاوون الثالث عشر ليتواجد في الفاتيكان لو لم يكن ترامب نفسه في .



ووصفت رئيسة الوزراء ، جورجيا ميلوني، هذه التصريحات بأنها غير مقبولة.

