بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام

أعلنت مساء أمس الثلاثاء ان ستستقبل السفينة السياحية التي تعرضت لتفش محتمل لفيروس "هانتا" في غضون "3 إلى 4 أيام" في جزر الكناري، موضحة أن "الميناء (الذي سترسو فيه) لم يُحدَّد بعد".



وذكرت الوزارة في بيان أن "الطاقم والركاب سيخضعون لفحوص طبية فور وصولهم إلى الموقع، وستوفَّر لهم الرعاية اللازمة قبل نقلهم إلى بلدانهم"، مشيرة إلى أن ذلك "سيتم في أماكن ووسائل نقل خاصة تم تجهيزها خصيصا لذلك، مع تجنب أي اتصال مع السكان المحليين".



وبحسب الوزارة، أوضحت أن الرأس الأخضر لم تكن قادرة على تنفيذ هذه العملية وأن جزر الكناري كانت أقرب مكان يملك القدرات اللازمة للتعامل مع ذلك.



وفي وقت سابق، قال حكومة جزر الكناري الإقليمية دومينغيز إنه يفضّل أن تتّجه السفينة مباشرة إلى البرّ الرئيس الإسباني حيث تتوافر الموارد اللازمة للتعامل معها.



وأضافت الوزارة الإسبانية "كما قبلت الحكومة طلبا رسميا من الحكومة لاستقبال الطبيب من سفينة (إم في هونديوس) وهو في وضع خطر وسينقل إلى جزر الكناري في طائرة طبية".



وفي وقت سابق، قالت العالمية إنها تشتبه في أن يكون "هانتا" قد انتقل من شخص إلى آخر على متن ، حيث سُجّلت ثلاث وفيات، فيما لم تكن إسبانيا قد حسمت بعد قرارها لجهة السماح للسفينة بالرسو في موانئها.







Advertisement