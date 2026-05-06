|
عربي-دولي
لجنة إدارة غزة تؤكد التزامها بالحياد
Lebanon 24
06-05-2026
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت اللجنة الوطنية لإدارة
قطاع غزة
الثلاثاء أن مهامها محددة وواضحة، وتتمثل في خدمة سكان القطاع، وتسريع جهود الإغاثة، والعمل على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتهيئة المسار لعملية
إعادة الإعمار
، وذلك في إطار وحدة الأرض والشعب الفلسطيني.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن عملها يندرج ضمن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، مع التركيز
على استعادة
الخدمات الحيوية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وشددت اللجنة على أنها إطار مهني غير حزبي، ولا تمثل أي فصيل سياسي، مؤكدةً أن رئيسها وأعضاءها يؤدون مهامهم بصفتهم المهنية والوطنية، دون الانخراط في أي نشاط تنظيمي أو حزبي.
وأضاف البيان أن أي خلفيات سياسية أو وطنية سابقة لأعضاء اللجنة لا تؤثر على طبيعة التفويض الممنوح لها، باعتبارها إطاراً مهنياً مؤقتاً، ولا على التزامها بمبادئ الحياد والشفافية والانفتاح على مختلف القوى والمؤسسات
الفلسطينية
.
وأوضحت اللجنة أنها تعمل ضمن ضوابط تحافظ على المصلحة الوطنية
العليا
، وفي حدود المهام الموكلة إليها، مشيرةً إلى أن نجاح عملها يعتمد على ثقة المواطنين، وتعاون جميع القوى الوطنية، والعمل تحت مظلة جامعة لكافة مكونات الشعب الفلسطيني.
يذكر أن اللجنة هي هيئة انتقالية مكلفة من قبل
الأمم المتحدة
بإدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في قطاع غزة في أعقاب حرب غزة وخطة السلام المرتبطة بها. ويرأس اللجنة الدكتور علي شعث.
باكستان تؤكد التزامها بدور "الوسيط النزيه" بين طهران وواشنطن
باكستان تؤكد التزامها بدور "الوسيط النزيه" بين طهران وواشنطن
مسعد بولس: واشنطن تؤكد التزامها بإحباط جهود النظام الإيراني لإدامة العنف في الشرق الأوسط وخارجه
مسعد بولس: واشنطن تؤكد التزامها بإحباط جهود النظام الإيراني لإدامة العنف في الشرق الأوسط وخارجه
لجنة إدارة الأزمة والكوارث في بلدية صيدا: للتعاون لتجاوز هذه المرحلة العصيبة
لجنة إدارة الأزمة والكوارث في بلدية صيدا: للتعاون لتجاوز هذه المرحلة العصيبة
لجنة إدارة الكوارث في الجنوب: 62 مركز إيواء في صيدا ومحيطها تضم أكثر من 20 ألف نازح
لجنة إدارة الكوارث في الجنوب: 62 مركز إيواء في صيدا ومحيطها تضم أكثر من 20 ألف نازح
هل ينهار وقف إطلاق النار مع إيران؟.. تقرير بريطاني يكشف
هل ينهار وقف إطلاق النار مع إيران؟.. تقرير بريطاني يكشف
03:30 | 2026-05-06
عراقجي يؤكد من الصين: إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل
عراقجي يؤكد من الصين: إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل
02:54 | 2026-05-06
واشنطن تغلق قنصليتها في بيشاور بباكستان بسبب مخاوف أمنية
واشنطن تغلق قنصليتها في بيشاور بباكستان بسبب مخاوف أمنية
02:40 | 2026-05-06
أطلق النار على عميل فيدرالي أميركي.. تهمة إضافية لـ"مهاجم عشاء ترامب"
أطلق النار على عميل فيدرالي أميركي.. تهمة إضافية لـ"مهاجم عشاء ترامب"
02:30 | 2026-05-06
لهذا السبب.. شركة طيران تقرر إلغاء تقديم وجبات الطعام والمشروبات
لهذا السبب.. شركة طيران تقرر إلغاء تقديم وجبات الطعام والمشروبات
02:03 | 2026-05-06
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
07:37 | 2026-05-05
إعادة أموال صغار المودعين.. قريبا؟
إعادة أموال صغار المودعين.. قريبا؟
05:15 | 2026-05-05
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
08:16 | 2026-05-05
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
13:00 | 2026-05-05
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
12:30 | 2026-05-05
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
