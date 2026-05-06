عربي-دولي

لجنة إدارة غزة تؤكد التزامها بالحياد

Lebanon 24
06-05-2026 | 00:38
لجنة إدارة غزة تؤكد التزامها بالحياد
أكدت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الثلاثاء أن مهامها محددة وواضحة، وتتمثل في خدمة سكان القطاع، وتسريع جهود الإغاثة، والعمل على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتهيئة المسار لعملية إعادة الإعمار، وذلك في إطار وحدة الأرض والشعب الفلسطيني.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن عملها يندرج ضمن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، مع التركيز على استعادة الخدمات الحيوية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وشددت اللجنة على أنها إطار مهني غير حزبي، ولا تمثل أي فصيل سياسي، مؤكدةً أن رئيسها وأعضاءها يؤدون مهامهم بصفتهم المهنية والوطنية، دون الانخراط في أي نشاط تنظيمي أو حزبي.
وأضاف البيان أن أي خلفيات سياسية أو وطنية سابقة لأعضاء اللجنة لا تؤثر على طبيعة التفويض الممنوح لها، باعتبارها إطاراً مهنياً مؤقتاً، ولا على التزامها بمبادئ الحياد والشفافية والانفتاح على مختلف القوى والمؤسسات الفلسطينية.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل ضمن ضوابط تحافظ على المصلحة الوطنية العليا، وفي حدود المهام الموكلة إليها، مشيرةً إلى أن نجاح عملها يعتمد على ثقة المواطنين، وتعاون جميع القوى الوطنية، والعمل تحت مظلة جامعة لكافة مكونات الشعب الفلسطيني.

يذكر أن اللجنة هي هيئة انتقالية مكلفة من قبل الأمم المتحدة بإدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في قطاع غزة في أعقاب حرب غزة وخطة السلام المرتبطة بها. ويرأس اللجنة الدكتور علي شعث.
