|
عربي-دولي
الجيش الباكستاني: لضبط النفس بين الولايات المتحدة وإيران
Lebanon 24
06-05-2026
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
حثت القيادة العسكرية العليا في باكستان الثلاثاء على ضبط النفس للمساعدة في تخفيف التوترات المتصاعدة بين
الولايات المتحدة
وإيران.
جاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر قادة الفيالق الذي ترأسه
قائد الجيش
الجنرال عاصم منير.
وكان منير، منذ الشهر الماضي، على اتصال بين المسؤولين
الأميركيين
والإيرانيين كجزء من جهود باكستان لإنهاء الصراع، وزار
طهران
لهذا الغرض.
وفي بيان له، قال الجيش إن المشاركين استعرضوا البيئة الأمنية المتطورة وسط تواصل باكستان مع
واشنطن
وطهران، مضيفاً أن السلام الدائم يعتمد على ضبط النفس الجماعي والمسؤولية واحترام السيادة.
يأتي هذا بينما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة الثلاثاء الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في
الإمارات
الليلة الماضية.
وفي منشور له على منصة "إكس"، أكد أنه "من الضروري للغاية الإبقاء على وقف إطلاق النار واحترامه، لإفساح المجال الدبلوماسي اللازم للحوار المؤدي إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة".
يشار إلى أن باكستان استضافت كوسيط جولة محادثات بين
إيران
والولايات المتحدة مطلع الشهر الماضي، ولكن الجولة فشلت بسبب الخلاف على البرنامج
النووي
الإيراني
من بين قضايا أخرى.
وبذلت إسلام أباد محاولات لإجراء جولة ثانية غير أن جهودها لم تكلل بالنجاح وعقب ذلك أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
فرض حصار على موانئ إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.
