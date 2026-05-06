كوبا: روبيو يكذب

وتعاني كوبا أزمة طاقة منذ كانون الثاني عندما قبضت القوات الأميركية على الرئيس الفنزويلي وحليف كوبا نيكولاس مادورو
، وهددت واشنطن
بفرض تعريفات جمركية على الدول التي ترسل النفط
الخام إلى الجزيرة
الشيوعية.
وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على منصة إكس أن روبيو: "اختار ببساطة أن يكذب" وأنه "يتناقض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
والناطق باسم البيت الأبيض
".
وكان رودريغيز يرد على تصريحات أدلى بها روبيو خلال مؤتمر صحفي
في البيت الأبيض قبل ساعات قال فيه "ليس هناك حصار نفطي على كوبا، في حد ذاته".
وأضاف: "هذا ما يحدث مع كوبا، حسنا؟ اعتادت كوبا الحصول على النفط مجانا من فنزويلا
(...) كانوا يأخذون حوالى 60 بالمئة من هذا النفط ويعيدون بيعه ويحصلون في المقابل على الأموال. لم يكن ذلك يعود حتى بالنفع على الشعب".