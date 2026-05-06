كوبا: روبيو يكذب

اتّهمت كوبا، الثلاثاء، الأميركي ماركو روبيو بالكذب عندما نفى أن تفرض حصارا نفطيا على كوبا.

وتعاني كوبا أزمة طاقة منذ كانون الثاني عندما قبضت القوات الأميركية على الرئيس الفنزويلي وحليف كوبا ، وهددت بفرض تعريفات جمركية على الدول التي ترسل الخام إلى الشيوعية.



وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على منصة إكس أن روبيو: "اختار ببساطة أن يكذب" وأنه "يتناقض مع الرئيس الأميركي والناطق باسم ".



وكان رودريغيز يرد على تصريحات أدلى بها روبيو خلال في البيت الأبيض قبل ساعات قال فيه "ليس هناك حصار نفطي على كوبا، في حد ذاته".



وأضاف: "هذا ما يحدث مع كوبا، حسنا؟ اعتادت كوبا الحصول على النفط مجانا من (...) كانوا يأخذون حوالى 60 بالمئة من هذا النفط ويعيدون بيعه ويحصلون في المقابل على الأموال. لم يكن ذلك يعود حتى بالنفع على الشعب".