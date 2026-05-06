أوكرانيا: هجوم روسي رغم الهدنة وسنرد "بالمثل" على أي خرق

أعلن القائد العسكري لمنطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، صباح الأربعاء، أن روسيا استهدفت منشآت بنى تحتية صناعية في المنطقة، في وقت أعلنت فيه كييف التزامها بوقف إطلاق نار أحادي بدأ عند منتصف الليل.
وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده سترد "بالمثل" على أي خرق لهذا التهدئة، فيما تواصل موسكو الدعوة إلى هدنة تزامناً مع احتفالات النصر على ألمانيا النازية في أيار.
وكانت غارات روسية على أوكرانيا قد أسفرت، يوم الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وفق السلطات الأوكرانية، ما دفع زيلينسكي إلى توجيه انتقادات حادة لموسكو واصفاً سلوكها بـ"النفاق المطلق"، في ظل مساعي كييف للتوصل إلى تهدئة خلال ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.