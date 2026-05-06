أوكرانيا: هجوم روسي رغم الهدنة وسنرد "بالمثل" على أي خرق

أعلن لمنطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، صباح الأربعاء، أن استهدفت منشآت بنى تحتية صناعية في المنطقة، في وقت أعلنت فيه التزامها بوقف إطلاق نار أحادي بدأ عند منتصف الليل.



وحذّر الرئيس الأوكراني من أن بلاده سترد "بالمثل" على أي خرق لهذا التهدئة، فيما تواصل الدعوة إلى هدنة تزامناً مع احتفالات النصر على في أيار.

وكانت غارات روسية على قد أسفرت، يوم الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وفق السلطات ، ما دفع إلى توجيه انتقادات حادة لموسكو واصفاً سلوكها بـ"النفاق المطلق"، في ظل مساعي كييف للتوصل إلى تهدئة خلال ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.