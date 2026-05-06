أطلق النار على عميل فيدرالي أميركي.. تهمة إضافية لـمهاجم عشاء ترامب

وفقا للائحة الاتهام المعدلة التي صدرت أمس الثلاثاء، يواجه الرجل المشتبه به في مهاجمة عشاء مراسلي في حضره الشهر الماضي، تهمة إضافية تتعلق بإطلاق النار على عميل فيدرالي أميركي.وتُضاف هذه التهمة الرابعة، وهي الاعتداء على عميل فيدرالي بسلاح فتاك، إلى تهمة محاولة اغتيال رئيس وتهمتين أخريين تتعلقان بالأسلحة.وأثبت التحقيق أن كرية رصاص ناتجة عن خرطوشة خردق مستخدمة في بندقية ضخ لكول آلن (31 عاما)، استقرت في السترة الواقية من الرصاص لأحد عملاء الخدمة السرية، وفق ما ذكرته المدعية الفيدرالية للعاصمة .وأُطلقت رصاصات عدة قبل أن تتم السيطرة على كول آلن وتوقيفه. وكان قد حاول اختراق نقطة تفتيش أمنية عند مدخل الفندق حيث كان يقام العشاء في 25 نيسان الماضي.